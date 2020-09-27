2020年9月27日(日)
- 気候変動対策急げ/世界３０００カ所行動 北極圏でも/「友人・家族・世界の危機」
- “自民・杉田氏発言はセカンドレイプ”/「議員辞職を」署名急拡大/緊急フラワーデモ
- コロナ休業支援金延長/労組・共産党要求 対象期間は１２月末まで
- 総選挙 新しい政府つくり、暮らし支える政治を/東京・墨田、葛飾区 小池書記局長訴え
- 泡消火剤 ドア故障 漏出防げず/普天間基地、ずさんな管理/米海兵隊報告書
- 自己責任押し付けやめよ/朝まで生テレビ 山添議員が出演
- 大阪市廃止＝「都」構想 住民投票の焦点（６）/「明日の大阪」 真の道
- 共闘の軸 共産党大きく/大阪・泉南 こくた国対委員長訴え
- 国民に手厚い社会に/和歌山 倉林議員に聞く集い
- 「敵基地攻撃」反対を/沖縄県議会 瀬長氏が代表質問
- 改憲断念させ政治転換へ/憲法共同センターが総会
- 生放送！とことん共産党/大阪市廃止の「都」構想ストップへ全国から支援を/小池書記局長、辰巳・山中両氏と討論
- 生存可能な未来を 世界の若者行動/気候は死の危機にある 欧州各地
- 医療・福祉政策転換こそ/医師ら都内でシンポ
- 杉田議員の暴言/どこまで尊厳踏みにじるのか
- きょうの潮流/東京電力福島第１原発事故から９年半以上たっても、なお多…
|赤旗ＰＲ