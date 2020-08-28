2020年8月28日(金)
- 新型コロナ 今この時期こそ検査抜本強化を/感染拡大抑え込むか再燃か 分かれ道/志位委員長が会見
- 接触追跡・住民との信頼関係/保健所強化は急務/参院委で田村議員
- 医師“財政措置早く”/医療機関の窮状 全国から/保団連ウェブ集会
- 国は検査に予算・人的支援を/参院内閣委 田村智子議員の質問詳報
- コロナ対策 沖縄への支援 厚く/うりずんの会が政府要請
- 「暴行・脅迫要件撤廃」盛る/性犯罪刑事法検討会 改正案向け論点
- 日曜版３０日号/開け国会 コロナ禍から命暮らし守れ/気候変動で豪雨災害 激甚化
- 党員も読者も８月目標達成を/「特別月間」推進本部長 小池晃 本部長代理 山下芳生
- 病院救済・充実ぜひ/埼玉 塩川氏ら県医師会長と懇談/伊藤議員同席
- “リニア中止 国に迫る”/しまづ氏、静岡副知事と懇談/“水問題 県と協力して解決”
- ヒバクシャ国際署名 ベトナム９８万人/原爆 枯れ葉剤被害 二度と/日本原水協 連帯の運動推進
- 英 自宅待機の低所得者に給付金/政府がコロナ感染予防
- 黒人差別に声上げる時/大坂の決断と信念
- 東大漕艇部 定期的にＰＣＲ/クラスター発生避け、安全確保/運動部一丸で感染対策/同部部長 野崎大地教授に聞く
- 「１教室２０人以下」 切実/東京 保護者ら都に署名提出
- 旅館・ホテル 休業余儀なく/豪雨被災、田村貴昭氏が調査/大分・天ケ瀬温泉
- コロナと雇用危機/暮らし支える制度は拡充こそ
- きょうの潮流/アメリカの黒人、ジョージ・フロイド氏が警察官の暴行で亡…
|赤旗ＰＲ