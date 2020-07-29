2020年7月29日(水)
- 感染震源地（エピセンター）の徹底検査を/志位委員長が政府に緊急申し入れ/市民的運動をよびかけ
- 志位委員長の会見
- 「あずみの里」准看護師に逆転無罪/東京高裁 「刑法上の注意義務違反ない」
- 復旧進め、生活再建支援を/衆参災害特委 田村貴昭・武田議員が要求
- モザンビークＯＤＡ中止/小農の土地収奪 批判浴び
- 暴行・脅迫要件撤廃も/刑法検討会論点整理案 不同意性交 処罰化議論へ
- 布マスクよりＰＣＲ/追加配布８０００万枚 野党が追及
- 沖縄米軍 新規感染３人/累計２３９人 知事「防止策求める」
- 新型コロナ対策にかんする緊急申し入れ/内閣総理大臣 安倍晋三殿/日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 豪雨災害で田村貴昭・武田議員/具体的要望と政府答弁（要旨）/災害特委
- 米軍は感染情報示せ/沖縄 市民ら防衛局に求める
- 生活・生業に直接支援を/豪雨災害 共産党国会議員ネット会議
- 重度栄養不良 ５歳未満 ６７０万人増/ユニセフが警告/新型コロナが影響
- 都教委 育鵬社版採択せず/侵略美化の教科書不使用/１９年ぶり
- 引き出し屋徹底追及を/弁護団ら会見 破産で幕引きだめ
- コロナ禍 生活保護 利用すすめて/全生連が政府交渉 “水際作戦”告発
- 感染防止 事業者任せ/「ＧｏＴｏ」 ３項目で申請承認
- 米軍コロナ感染/基地あるが故の爆発的拡大だ
- きょうの潮流/解放直後のことでした。ソウル駅の倉庫から膨大な量の草稿…
|赤旗ＰＲ