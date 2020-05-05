2020年5月5日(火)
- 緊急事態 ３１日まで延長/全都道府県対象/首相会見 補償具体化言及せず
- 検査の大幅拡充で感染実態の正確な把握を/小池書記局長が会見
- 新型コロナが問う日本と世界/思いやるべきは米でなく国民/防衛ジャーナリスト・元東京新聞論説兼編集委員 半田滋さん
- “雇調金の即時増額を”/小池書記局長 首相指示受け強調
- １１日に衆参集中審議/与野党合意 延長受け予算委で
- 改定インフル特措法/「必要なら罰則検討」/西村担当相
- 緊急事態宣言延長 議運委で質疑
- 検察官勤務延長に反対/民科法律理事会 撤回求める声明
- 北海道地震から１年８カ月 ようやく軌道に乗ったのに/木炭業者沈痛 支援訴え/厚真町訪問の畠山前議員に
- ＢＳ朝日「激論！クロスファイア」/志位委員長の発言
- 凍る経済 世界大恐慌以来の危機
- 伊 コロナ危機後の社会議論/女性の声反映を/政府の作業部会は男性ばかり
- 中国全人代２２日開幕/コロナ・経済・脱貧困が焦点
- 新型コロナ対策/大平衆院比例予定候補「じゃけえ共産党」/小松岡山大名誉教授と対談
- 清水衆院議員「２次、３次補正予算を」/ネット番組 医療・休業補償を語る/共産党大阪府委
- 体動かし元気に/「ゴリラッパンダ」ダンス動画を配信/山梨放送
- 外国人実習生 困窮/ベトナムに妻と３歳の長男「いつ会えるのか」/帰国できず 仕事もない
- 「進学諦めることに」「就活できる？」…/受験生・学生 切実/コロナ問題 緊急アンケート
- 子どもとコロナ禍/声を受け止め、権利の保障を
- きょうの潮流/一律休校が始まって２カ月あまり。「学校に行くのがイヤな…
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