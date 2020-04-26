2020年4月26日(日)
- 「パンデミック・プロフィティアーズ」（感染症拡大で暴利をむさぼる者）/億万長者（資産１０億ドル以上） ３０兆円増/米シンクタンク調査 新たな失業者２２００万人
- 「医療現場支援厚く」８３％/共産党大阪府委の緊急アンケート 回答２３５０超 切実な声びっしり/「消費税５％」７２％
- ＰＣＲ検査拡大は急務/予算ゼロ見直せ
- 正確で役立つ情報 連帯と希望はぐくむ/新型コロナ報道に全力
- 難病など公費負担医療/受給者証期限延長へ/厚労省が通知
- 雇調金支給要件を緩和/労働保険料の後払い可能に
- バイト代 月７万円減/待ち構える学費 親にも頼れず/支援求めて始めた署名に賛同広がる
- いま政治は何をすべきか/ユーチューブで小池・大門氏が市民と緊急会議
- 「映画は私の大学」再開待つ手紙にネット拍手/浜松のミニシアター
- なんだっけ/ＧＰＩＦって？
- 国民の不安に応え 正確で役立つ情報/新型コロナ危機と「しんぶん赤旗」 希望と連帯育む
- エジプト・ラマダン始まる/イスラム教徒、困窮者支援/危機の時こそ連帯
- 独・コロナ対策 国の補助受給/配当計画 大企業に批判
- 全国の新たな努力と挑戦に学び、４月読者拡大で前進を/副委員長・党建設委員会責任者 山下芳生
- 新型コロナ “もって３カ月”９割/ミュージシャン有志 全国のライブハウス調査/札幌
- 新型コロナ 浅草の商店街 悲鳴/東京 収入「通常の２割」
- 若者守る対策早く/広島 民青と大平氏が要請
- 医療崩壊防げ/大阪府保険医協会 政府に緊急要請
- 理美容業者にも協力金 愛知
- 水道料金減額・免除を/沖縄県議会与党会派が要請
- 観光客激減、閉店も/北海道小樽 畠山氏が実態聞く
- 「家にいて」人影まばら 東京/「買い物回数減らしたい」 距離を取りながらランニング
- 窓口で「学生は対象外」/住居確保給付金 申請させず 訴え次々
- 馳元文科相らに謝罪要求/セクハラ 女性支援団体が抗議文
- 景気「急速に悪化」/暮らしが成り立つ支援を急げ
- きょうの潮流/本紙連載中の小説「あの子が石になるまえに」の著者で作…
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