2020年4月25日(土)
- 補正予算案組み替え提案で一致/５野党・会派 党首会談/医療・業者支援 実効あるものに
- 検査拡充・補償要望が次々/志位委員長 全国の医療関係者とＷｅｂ懇談/全日本民医連
- 業者「今月乗り切れない」/固定費補償 急いで
- 学費半額へ統一署名/政府あて 全国１００大学超の運動合流
- 新型コロナが問う日本と世界/医療崩した緊縮政策/人権・福祉最優先を迫る声/欧州各国の労組・メディア
- 家賃救済支援 早急に/政府・与野党協議会 野党側が迫る
- 平均余命手取り増えず/宮本氏 年金制度改定案を批判
- ＰＣＲ検査 無症候患者 保険適用を/医学部長病院長会議が声明
- 住居確保給付金 ３０日から/求職要件を撤廃/小池書記局長の厚労省要請実る
- 辺野古新基地 変更申請取り下げよ/「うりずんの会」が防衛省に
- 『コロナＱ＆Ａ』パンフ好評/滋賀・守山 街頭で配布 次々と手に
- 早急なＰＣＲ検査拡大を国の責任で予算つけよ/ＢＳ番組 小池書記局長が訴え
- ドライブスルー導入/山梨が補正予算案 医療従事者に支援金
- 知りたい聞きたい/コロナ対策 財源問題どう考える？/期間限定の対策として
- カナダ 学生に給付金/コロナ対策法案提出へ ６９００億円 雇用創出策も
- 知りたい聞きたい/新型コロナ感染どう調べるの？/ＰＣＲ法や抗体検査で
- コロナ禍 奮闘続く児童福祉・養護の現場/子どもの権利守る改善早く
- 必要な検査受けられず 自宅で急死者も/“医療崩壊始まっている”/大胆な支援訴え 医労連
- 退職強要撤回させる/ロイヤル社傘下 雇用維持 労使合意
- 落語家 ４月 無収入７割/大阪 「暮らせぬ」支援要望
- 気候危機 若者ネット発信/“日本政府は目標上げよ”
- 首里城復興へ基本方針/沖縄県 歴史まちづくり推進
- 検察官定年延長を批判/弁護士が共同アピール
- 検察庁法改定案/どさくさ紛れの強行許されぬ
- きょうの潮流/「ほんとは自粛したい。でも、いま店を閉めたら、やってい…
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