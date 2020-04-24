2020年4月24日(金)
- 医療崩壊を止める緊急の財政出動を/与野党が協力して/志位委員長が提起
- 東京の救急医療 危機/搬送先決まらず 隊員足止め
- 医療交付金増額を要求/全国知事会が緊急提言
- ＤＶ被害者 避難先も可能/１０万円給付の受け取り/総務省が運用方針
- コロナ対策 市民の声が政治動かす
- 「辺野古」中断 業者も要望/新型コロナ 沖縄防衛局明かす
- 野党組み替え案協議/補正 ４党政策責任者が会談
- マスク調達先聞き取り/野党がコロナ対策勉強会
- 自粛要請 暮らしはいま/市民と小池・大門氏「緊急会議」/ネットできょう生配信
- 収入減に物資不足 開業医悲鳴/東京保険医協会が緊急アンケート
- 日曜版２６日号/共産党がコロナ問題で「緊急提案」/ミニシアターを救え 井浦新さん
- 感染爆発、医療崩壊をどうやって止めるか/ＢＳ―ＴＢＳ「報道１９３０」 志位委員長 大いに語る
- コロナ禍 支援要請続く/協力金 全事業者に/党都議団が都に申し入れ
- 根室市が家賃助成 北海道/飲食・旅館の全業者対象 売り上げ問わず
- 学生への援助緊急に 民青
- 感染者ゼロの岩手でも影響/売り上げ減少 ■ 先行き不安…
- 衆院静岡４区補選２６日投票/新型コロナ 不安に応える対策を/島津氏 田中けん候補４２歳を応援
- 沖縄県議選 来月２９日告示/新基地許さず命守る/糸満 玉城ノブコ氏訴え
- 有害泡消火剤漏れに抗議/沖縄県議会委が米軍に声明提出
- コロナ危機 伊 広がる助け合い/貧困世帯にパン配布／理髪サービスも
- 自営業者らに１２万円/ソウル ４１万人が対象
- 幅広い人の仕事と生活守ろう/「＃Ｓａｖｅ Ｏｕｒ Ｓｐａｃｅ」 新署名を呼びかけ
- 新型コロナ対策 接触８割減へ専門家会議が提言/ＧＷは自宅で過ごして医療体制・保健所強化を
- １０万円給付 申請改善を/全生連要望 ＤＶ被害者・障害者に配慮
- ＤＶ被害者の申し出で住基台帳の閲覧制限/総務省通知 岩渕・畠山両氏が連携
- 返還給食費 返納不要/生活保護世帯に求めず/厚労省事務連絡
- 難病・小児慢性特定疾病/医療費助成の期間延長/厚労省事務連絡
- 里帰り受け入れ中止/出産、どこで…/戸惑う妊婦と家族
- 政府のコロナ対策/これが世界一厚い支援なのか
- きょうの潮流/「あなたの１票は、あなたの命を守る１票なんです」。…
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