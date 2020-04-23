2020年4月23日(木)
- シリーズ安保改定６０年/コロナ危機下に巨額兵器か/陸上イージス 総額１兆円も
- 医療崩壊とめる財政支援を/政府案にはＰＣＲ検査センター設置の予算なし/ＢＳ番組 志位委員長が主張
- １３人に１人「大学やめる」検討 コロナ禍影響ＦＲＥＥ調査/国は学生守る緊急対策を
- 「自粛」影響の事業者へ/札幌市、支援金上乗せ/共産党市議団が緊急要望
- 明学大、全学生に５万円/学習環境整備に支援
- 上から家庭学習指示/休校で文科省 現場から懸念の声
- 大企業本位の投融資/衆院委 政投銀法改定案が可決/清水氏反対討論
- 「家賃支援」など調整/野国連 補正組み替えを確認
- タクシー会社の休業手当/適切な対応を確認/倉林氏
- 辺野古新基地設計変更/申請は県民を愚弄/党県委が沖縄防衛局に抗議
- 申請取り下げ求める/「オール沖縄会議」
- 公立・公的病院統廃合 今こそ白紙撤回を/署名１２万８０００人分提出 コロナ対応に専念させて/厚労省に共同行動
- 休業協力に２０万円/沖縄県が緊急事態措置
- 全国のチャイルドライン 子どもの相談急増/休校 将来不安 塾で感染しないか/家族でいる時間が多くなって親が怒る
- 大型予算で病院救って/梅村氏 陰圧テント設置病院訪問/埼玉・川口
- 都議会 協力金支給予算を可決/とや氏 「本格的補償に踏み出せ」
- 被爆建物保存・活用を/井上氏、財政支援を要請
- 都市鉄道に巨額支援/高橋氏「認められない」
- ７５歳開始で手取り減/宮本氏が年金改定案追及
- 検査体制見直し急務/倉林氏「医療崩壊防げ」
- 「患者負担をゼロに」/本村氏、一時生活施設で
- 広報費に巨額の予算/田村智子氏、補正予算案ただす
- 法人税減税をやめよ/笠井氏、５Ｇ促進法案追及
- 無線局に混信の影響/伊藤氏、電波法改正案を質疑
- 攻めの農政に変質/紙氏、新たな基本計画を批判
- ジャガイモ害虫防除を/紙氏、対策を求める
- 和牛農家を支援して/紙氏、商社の輸入自粛要求
- タクシー運転者の雇用守る/「規制緩和」転換を/自交総連委員長 高城正利さんに聞く
- 大学生活の困難次つぎ/コロナ感染拡大 ＦＲＥＥが調査
- 世界食糧計画報告書/食糧危機の人が倍増/年末までに２億５０００万人
- 米アマゾン労働者 スト再び/防護具・検温・病休補償なし/私たちの安全と健康守れ
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/東京 ９６０億円の協力金実現
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/千葉 売り上げ半減に補償
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/神奈川 休業なら最大３０万円
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/埼玉 支給の対象弾力的に
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/愛知 エステ・古本屋も交付
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/名古屋 通所介護事業所に助成
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/大阪 ３７項目の要望届ける
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/兵庫 公立高授業料を減免
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/鳥取 無観客公演 ５０万円も
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/奈良 ドライブスルー開始
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/福岡・北九州 家賃の８割 事業者へ
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/山形 社労士など依頼 最大４０万円補助
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/愛知 小牧・犬山・安城・常滑 水道基本料 半年免除
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/石川 加賀 宿泊業者に平均１００万円
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/北海道 弟子屈 中小企業へ融資枠拡大
- 共産党地方議員団 コロナ対策に全力/新潟 長岡 有償ボランティア実施/１日５０００円、地元飲食店の賄い付き
- 命守るあらゆる措置を/党東京都委員会・新型コロナ対策本部長（衆院東京比例予定候補・都副委員長） 医師 谷川智行さんに聞く
- 自宅で飲み過ぎ 注意/コロナ危機“ストレス下の飲酒は依存深める”/アスク・全断連が呼びかけ
- 検査充実で死亡者少/ＰＣＲ 千葉大チーム各国解析
- 性風俗 辞めたいが…/コロナ禍 昼の仕事ない/小口資金「予約２カ月先」「彼氏に借りて」 ツイッターに窮状 共産都議が相談に
- 辺野古設計変更/「県民の命軽視」の暴挙許せぬ
- きょうの潮流/学校って何だろう。緊急事態宣言が全国にかけられ、休校が…
|赤旗ＰＲ