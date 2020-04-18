2020年4月18日(土)
- ＰＣＲ検査体制の拡充を/超党派議員要請/小池書記局長参加 「財政支援しっかり」
- 実態ふまえ補償拡充を/補正予算案 田村政策委員長が会見
- 都医師会 ＰＣＲセンター４７カ所めざす/必要な人に実施 当然/各県から照会も
- 検査少なく氷山の一角 医療機関直接発注こそ/ＷＨＯ事務局長上級顧問 渋谷医師が警鐘/ＴＢＳ系番組
- この感覚で経営者 務まるの？/“コロナ現金給付 電子マネーで”経済同友会の桜田代表幹事発言/「生活苦考えない」批判次々
- 抜本的上限引き上げ要求/事業者向け給付金で宮本議員
- コロナ対策の地方創生臨時交付金/参院議運委 「増額を」党派超え声/「協力金」に使用 倉林議員が要求
- 検査センター設置へ/安倍首相会見、ＰＣＲで表明
- 辺野古 作業員が感染 工事中断/デニー知事 中止を要求
- 漏出事故に抗議/政府に「うりずんの会」
- 回収、国・米軍責任で/参院外防委 井上氏が要求
- ５Ｇ支援は不要不急/衆院委 笠井議員が反対討論/促進法案が可決
- 「しんぶん赤旗」電子版/「若者応援・無料期間」スタート/“いま”と“これから”知ることができる ６月２０日まで
- 日曜版１９日号/新型コロナ感染者急増 医療が危ない/スクープ「桜」疑惑 マルチ社長が「安倍バス」で入場
- 消費税５％以下早急に/政府の支援は急務/各界連が財務省に要請書
- 組合員賃金 １００％補償/富士そば、コロナでシフト減/首都圏青年ユニオンが発表
- コロナ対策 国の責任で/福祉保育労が第２次要請
- 最賃引き上げ凍結迫る/コロナ拡大で日商など要望/労働組合が批判
- 都の協力金「１６日から休業」要件/党都議団が見直し要請
- 中小企業に２０万円/個人事業主に１０万円を給付/京都府
- 飲食店に１０万円給付/子ども１人に商品券１万円/青森 七戸町
- インドネシア コロナ対策遅れに批判/「現実から目そらした」
- 米失業申請２２００万件/４週間累計 国民に支援届かず
- ベトナムがマスク援助/米とロ、日本にも
- 医療従事者、命の危険/米国 マスク・手袋が不足
- 国民と党員の命を守り推進可能な課題に力の集中を/副委員長・党建設委員会責任者 山下芳生
- 一律休校下 知恵絞り卒業式準備/北海道 元中学校校長の手記/心込めて送り出したい
- ＰＣＲ検査 「ドライブスルー」も/千葉市が県内初導入
- コロナ 飛沫数百メートル移動も 研究グループ/室内の換気呼び掛け
- 医療体制 支援早く/資材も人員も不足 感染出れば運用停止も/患者受け入れ病院
- 感染口実解雇は無効/ロイヤル社 運転手が申し立て
- “解雇メリット誤り” 国交省
- 森友文書改ざん再調査を/署名賛同３０万人超す/自殺職員の妻呼びかけ
- コロナ対策予算案/全面的な組み替えに踏み切れ
- きょうの潮流/廃虚のガザに突如出現した陽気な子猫。両手に買い物袋をさ…
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