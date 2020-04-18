/必要な人に実施 当然/各県から照会も

都医師会 ＰＣＲセンター４７カ所めざす

/ＷＨＯ事務局長上級顧問 渋谷医師が警鐘/ＴＢＳ系番組

/“コロナ現金給付 電子マネーで”経済同友会の桜田代表幹事発言/「生活苦考えない」批判次々

/事業者向け給付金で宮本議員

抜本的上限引き上げ要求

/衆院委 笠井議員が反対討論/促進法案が可決

/「若者応援・無料期間」スタート/“いま”と“これから”知ることができる ６月２０日まで

最賃引き上げ凍結迫る

/子ども１人に商品券１万円/青森 七戸町

一律休校下 知恵絞り卒業式準備

/資材も人員も不足 感染出れば運用停止も/患者受け入れ病院

森友文書改ざん再調査を

/署名賛同３０万人超す/自殺職員の妻呼びかけ