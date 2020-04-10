生活・営業がもちこたえられる補償を 「緊急経済対策」の抜本的見直し求める

/コロナから国民の命守る/野党統一候補の田中氏奮闘

/和牛枝肉価格が低下/今のままでは大幅採算割れ

/賃金不払いも 問われる厚労省

国保料値上げ中止

緊急事態宣言 経営打撃 補償を

新型コロナ 豪、雇用維持に８．６兆円

/法案可決 「史上最大の経済的命綱」