2020年4月10日(金)
- 緊急事態宣言で休校長期化/対応に追われる学校
- 生活・営業がもちこたえられる補償を 「緊急経済対策」の抜本的見直し求める/志位委員長が会見
- ２０２０米大統領選 サンダース氏撤退/民主党 バイデン氏を候補指名へ
- コロナ 国保料を「免除等」/政府対策 市民・共産党の運動実る
- 休業要請を見送り/西村担当相 対処方針も改定
- 衆院静岡４区補選/コロナから国民の命守る/野党統一候補の田中氏奮闘
- コロナ疑いに９００円窓口負担
- 日曜版１２日号/補償なき緊急事態宣言 １０ページ大特集/初登場・ホリプロ社長 政府要請の思い
- 宮城 新型コロナ 農家経営脅かす/和牛枝肉価格が低下/今のままでは大幅採算割れ
- コロナ影響 解雇相次ぐ/賃金不払いも 問われる厚労省
- 休業店舗に独自補償/御殿場市 全国初 最大１００万円
- 内定取り消し者雇用/笠間市 子育て中失職も対象
- 国保料値上げ中止/東京 立川市が専決処分
- 困窮者支援を拡充/沖縄県 補正第２・３弾も
- 緊急事態宣言 経営打撃 補償を/理容・整体業者 苦境
- 新型コロナ 豪、雇用維持に８．６兆円/法案可決 「史上最大の経済的命綱」
- 新型コロナ 嗅裂がつまり嗅覚に異常/仏研究チーム報告
- 新型コロナ 「３～５月 収入ゼロ」/大阪交響楽団 宮本前衆院議員聞き取り
- 公演中止に補填必要/畑野議員が文化関係者と懇談
- 永寿総合病院集団感染/妊婦ＳＯＳ 転院先ない/東京・台東区
- コロナ危機と雇用/解雇防ぎ労働者守る対策急げ
- きょうの潮流/東日本大震災の津波と原発事故で大きな被害を受けた福島県…
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