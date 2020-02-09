2020年2月9日(日)
10日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
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- アマゾン施設で賃金未払い/業務前後煩雑作業 労働時間から除外
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- ２０１９年度改定 国保料 ４４７自治体が値上げ/国は２０年度も圧力強化/共産党が調査
- 子どもらに平和な未来を/結成３０年 全教が大会
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- 沖縄県議選 未来開くセナガ氏必ず/豊見城で集い 勝利誓う
- 沖縄県議選 中卒まで医療無料に/那覇市で集い 比嘉氏が抱負
- 新型肺炎警鐘の医師死亡/言論の自由など権利制限に批判/中国政府、調査チーム現地に
- ヒバクシャ署名１０万をＮＹへ/核兵器廃絶は悲願 条約批准へ多数派つくろう/東京で集会
- 原電 地質データ書き換え/敦賀原発 規制委「倫理上の問題」
- 海洋放出 国民的議論を/福島県漁連会長 岩渕氏らと懇談
- 沖縄県議選（５月２９日告示６月７日投票）/新基地阻止へ共産７議席を/オール沖縄 勝利必ず
- 「緊急事態」改憲/国民の不安に便乗許されない
- きょうの潮流/世界の海を回遊する巨大な客船が増えています。ここ数年、…
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