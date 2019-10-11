2019年10月11日(金)
- 消費税、社会保障のため？/増税後も改悪論議次つぎ/安倍政権の「全世代型検討会議」
- 土砂採取 県内外４１カ所/１４年度 辺野古埋め立て 追加調査
- 原爆 リアルに伝え/手記の朗読会ＮＹで始まる/広島育ちの米国在住俳優
- 消費税５％への減税で「足並みそろうよう努力」/志位委員長が会見
- 代替わり儀式/憲法を厳格に守る立場から出席しない/志位委員長
- 関電疑惑 政府・与党が率先して関係者の参考人招致を/志位委員長
- 改憲発議強行阻もう/九条の会が声明発表/草の根運動を
- 消費税 論拠総崩れ/国会論戦に見る 「安倍大増税」正体鮮明
- 核兵器禁止条約 参加ぜひ/日本被団協 軍縮大使と面談・要請/国際署名 １０００万人超を伝える
- 日曜版１３日号/首相の「桜を見る会」私物化疑惑/国民には大増税 米軍には２０兆円つぎ込む
- 大激戦の宮城県議選への支援を訴えます/日本共産党中央委員会
- ８議席確保し９議席へ/宮城県議選 告示まで１週間
- 宮古島弾薬庫/国に話し合い求める/デニー沖縄知事が会見
- 消費税減税・廃止呼びかけ/高橋衆院議員が届け懇談/青森の各団体
- 教員の変形労働制反対/教職員増やして 全教国会前行動
- 台風接近に「不安」/全国災対連 千葉県調査
- 重度障害者 社会参加へ必要な介助を/れいわ主催集会 制度改善訴え
- 日米貿易協定署名/承認の阻止へ力を合わせよう
- きょうの潮流/目の前の子どもたちが混乱しているのに、何もしてやれない…
|赤旗ＰＲ