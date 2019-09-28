2019年9月28日(土)
- 核兵器禁止条約批准書提出/３２カ国 発効へあと１８
- 増税中止 全議員に要請/１０％ストップネット「景気・暮らしに大打撃」
- 大軍拡 「多次元」で/防衛白書 辺野古・陸上イージス推進
- 小池書記局長 「赤旗」購読訴え/メディアが書かない真実伝える新聞です/東京・中野 党支部と一緒に地域訪問
- 地域医療構想/病床削減ありき 公的医療さらに遠く
- 「領域横断」で戦場拡大/２０１９年防衛白書 宇宙から地上まで
- １８年分 政党助成金の使途報告書/ため込み金は２７８億円
- この秋も「赤旗」が面白い（下）
- 離農者出さない支援 早く/農民連 台風１５号被害 農水省交渉
- かんぽ 過大なノルマ/山下・本村氏 労働者から聞き取り
- 核兵器廃絶国際デー/“禁止条約発効早く”/国連ハイレベル会合 各国代表ら訴え
- 都が農漁業被害に補助/島しょ部台風 共産党は支援要請
- 民間英語試験導入の作業部会/８人中 利害関係者５人/野党合同でヒアリング
- 落下傘訓練再開を通告/横田基地 事故相次ぐ同型使用
- 原発立地地域対策/地元有力者との癒着構造鮮明/関電役員への資金提供
- 関電に怒り 原発止める/反原連 官邸前抗議
- 旧統一協会と関係断て/霊感商法全国弁連 国会議員に要望書
- 霊感商法全国弁連が集会/市民・宗教関係者ら参加
- １９年版「防衛白書」/軍拡・強硬の危険と矛盾あらわ
- きょうの潮流/子どもの権利条約が国連で採択されてから、１１月で３０年になります。同条約は、…
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