2019年9月18日(水)
- 来年度からの大学入学共通テスト/民間英語試験利用ノー/共産党申し入れ “教育の目的逸脱”
- 「聞こえた。ありがとう」/千葉の共産党 被災地で情報提供活動
- いま振りかえる 植民地支配 歴史と実態 番外編/日本メディアはどう伝えてきたか
- 社会保障会議に経団連会長/政府主導、介護改悪など議論
- 台風被害の農家・業者/納税猶予できます
- 台風被害 閉会中審査を/野党が早期開催要求
- 首相訓示 改憲触れず/自衛隊高級幹部に会同で/「宇宙へ」強調
- 国の広域連携推進策 押し付け 自治危険に/住民の声ますます届かず/全国町村会顧問 長野県川上村村長 藤原忠彦さんインタビュー
- 「米軍機飛行中止を」/沖縄 ９大学・高専の学長ら要請/“子どもの安全考えて”
- 連載「植民地支配 歴史と実態」を読んで/軍国少女だった私もあまりにひどいと思った 戦前朝鮮での体験/元台東区議 五十川チトセさん
- 原発事故 自主避難を「国土への不当な評価」/国が暴論「損害認めぬ」/群馬訴訟控訴審
- 米軍訓練中止させた/沖縄・本部港使用 県民抗議で
- 家修理 行政は対応を/党都議団 台風被害 伊豆大島調査
- 安倍再改造政権/疑惑にこたえるのが最優先だ
- きょうの潮流/４年制の大学に進む割合は、この２５年で５人に１人から２人…
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