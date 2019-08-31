2019年8月31日(土)
- 軍事費最大の５．３兆円要求 防衛省/いずも空母化３１億円 Ｆ３５Ｂ１機１４１億円/「軍事ローン」で膨張
- 香港民主派幹部 一時拘束/大規模デモを不許可
- 米軍ヘリ窓 再び落下/事故２日後通知 沖縄副知事が抗議
- 生活感覚に合う年金額示せ/財政検証 野党合同ヒアリング
- 軍事費の概算要求/敵基地攻撃能力保有へ/“戦場”の領域拡大
- 生放送！とことん共産党/連合政権構想から経済まで/浜氏 避けたい課題から議論を/小池氏 “抜き足差し足”ではなく
- 野党連合政権へ話し合いを/香川 党県委が立民県連と懇談
- リニア工事・流量減少問題/“湧水は全量戻せ”/利水関係者ら ＪＲ東海を批判/静岡意見交換会
- 「慰安婦」・「不自由展」問題/黒岩知事発言に抗議/党神奈川県委と県議団
- 核兵器禁止条約 カザフスタン批准/２６カ国目
- 証言 戦争/命がけの引き揚げ/福岡市南区 小泉雅江さん（７９）/「満州」に残され、恐怖と飢餓の日々
- 米軍に「飛ぶな」と言え ヘリ窓落下/沖縄・宜野湾 緑ケ丘保育園 保護者ら憤り
- 沖縄県副知事が運用停止要求/防衛相は飛行再開容認/事故後もヘリ飛行
- 住民「泥出し助かる」/九州大雨 福建労ボランティア/佐賀・小城
- 埼玉知事選街頭演説中/文科相のどう喝抗議/学生・教員ら緊急行動
- 軍事費概算要求/米戦略追従の異常軍拡やめよ
- きょうの潮流/８月もきょうで終わり。まだまだ暑さの厳しい地方もありま…
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