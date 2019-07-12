2019年7月12日(金)
- 「“年金の共産党”に２票入れる」/対話 いま面白い
- 自民 業界ぐるみ/ゼネコン団体“後援会入会を”
- はやぶさ２ 再着陸/小惑星の地下物質 初採取か
- 「身を切る改革」いうが…/維新の参院選候補 政党助成金ためこむ
- 「オール沖縄」タカラ候補勝利で「沖縄建白書」を実行する政府を/那覇 小池書記局長が訴え
- タカラ候補事務所 小池氏が訪問・激励
- ながえ統一候補勝利と比例で共産党躍進を/愛媛で小池書記局長
- 自民党の政見放送/事実ねじ曲げ、野党を攻撃
- 年金 「本当に７兆円も削減されるんですか！」/党本部への電話ひっきりなし
- 公的資金、東証１部の１１％に/安倍政権下で倍増
- 日曜版１４日号/共産党提案に広がる共感/黒柳徹子さんのレバノン報告
- 生活・民主主義守る/共闘の大義 太く押し出す/福井 反響よぶ枝野氏の演説
- 参院選勝利へ各地で訴え/兵庫で山下副委員長
- 参院選勝利へ各地で訴え/鹿児島で市田副委員長
- 参院選勝利へ各地で訴え/大阪で田村副委員長/たつみ候補
- 参院選勝利へ各地で訴え/広島・岡山で田村副委員長/高見候補
- 参院選勝利へ各地で訴え/香川で笠井政策委員長
- 小田切統一候補必勝へ/青森 枝野氏、野党代表そろい踏み
- 安倍政権さよならを/山口 田村貴昭議員ら街頭演説
- ３分で紹介 共産党（２７）/障害者の尊厳守り誰もが自分らしく
- 中央最賃審議会/安倍政権の改定方針 時給１０００円は１０年後
- 「性暴力なくせ」私も/各地でフラワーデモ
- 帰還 一日も早く/原発津島訴訟 住民が陳述/地裁支部
- 参院選とエネ政策/原発ゼロ・再エネ拡大の政治を
- きょうの潮流/「終わりなき戦争という米国外交を変える」。そんな主張を…
|赤旗ＰＲ