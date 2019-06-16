2019年6月16日(日)
- 共産党躍進で安心の年金への第一歩を/大阪・名古屋 志位委員長が訴え
- 香港 条例改定を延期/「逃亡犯」 市民抗議に“期限設けず”
- 松本統一予定候補 勝利へ「合意確認書」/徳島・高知選挙区 市民と候補者調印
- 中林統一予定候補 党派超えて必勝を/鳥取・島根選挙区 松江で事務所開き
- 年金底上げ、最賃引き上げ 希望もてる日本を/都内３カ所 小池書記局長、吉良予定候補訴え
- 安倍政権打倒へ 野党共闘の発展語る/『サンデー毎日』で志位委員長語る
- 戦争につながる憲法改悪止めて/埼玉・朝霞の男性が共産党に６００万円寄付/参院選必勝へ
- ３分で紹介 共産党（１０）/希望示す提案 専門家も太鼓判
- タカラ参院予定候補必勝へ決起/沖縄・浦添 奮闘を誓い合う
- 保育死亡事故なくせ/高橋氏 検証制度具体化早く
- 就農“はしご”はずすな/田村貴昭氏 予算削減で混乱拡大
- 持続可能な林業主張/紙氏 利益優先路線転換こそ
- 採用の障害者支えよ/田村智子氏 省庁の環境整備要求
- 福祉職員賃金改善を/倉林氏 緊急な対応求める
- 子の意向慎重にくめ/養子縁組年齢引き上げで参考人/仁比氏質問
- スイス 数十万人女性スト/同一賃金 差別一掃
- 陸上イージス説明会/配備ありき 批判噴出/山口・阿武 質疑打ち切りに抗議
- 性暴力被害者の支援センター 全国研修会始まる/病院拠点型拡大を
- 真の教育無償 署名５万超/奨学金の会が提出集会/参院選争点化訴え
- 「骨太方針」原案/消費税増税の明記許されない
- きょうの潮流/この１００年で最も奥深く、変革を起こすほどの変化に…
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