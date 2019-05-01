2019年5月1日(水)
- きょうメーデー 国立病院の非常勤職員/「３年で無期転換」 全医労が実現 「安心して働ける」
- さあ参院選 比例予定候補駆ける/しいば かずゆきさん 新 【活動地域】南関東/働く者を守り応援する
- 新天皇の即位にあたって/志位委員長が談話
- 「核軍縮と不拡散は一体」/ＮＰＴ準備委開幕 被爆者・各国ＮＧＯ参加
- 皇太子が新天皇に即位/天皇退位し上皇に
- 高齢者ＶＳ現役 あおる安倍政権/社会保障費削減狙い/全世代で改悪が実態
- 皇居で「退位礼正殿の儀」/政教分離の原則に照らして問題も
- 水俣病 全被害者救済を/熊本 仁比氏が未認定患者団体と懇談
- 奨学金 無理な回収も/参院文科委参考人質疑 吉良氏質問に
- 座長案の経緯公開要求/参院資源エネ調査会 山添氏が追及
- 制限空域 返還前のまま/衆院沖北委 赤嶺氏に政府認める
- 中立公正とは言えない/衆院国交委 承認撤回取り消し裁決に
- 子育て世帯 貧困深刻化/参院内閣委 田村氏、消費税財源を批判
- 五輪招致疑惑の説明を/参院内閣委 田村氏「責任はたせ」
- 米軍の横暴容認を追及/衆院内閣委 塩川氏、政府をただす
- 「農業用ため池」法案可決/参院農水委 紙氏「農家負担免除を」
- 生産基盤 弱体化認める/参院農水委 紙氏の質問に農水相
- ５～６月 地方議員選挙/日本共産党の立候補者
- メキシコ 家事労働者の権利強化へ/最低賃金提案の意向/法律に有給休暇など明記
- 自民・憲法「改正」宣伝物/幹事長名で活用を要求/「参院選で重要」と執念
- 第９０回メーデー/安倍政治サヨナラの声響かせ
- きょうの潮流/良い時代を―。笑顔で交わす言葉を耳にしました…
|赤旗ＰＲ