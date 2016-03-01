2019年5月1日(水)
５～６月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）
【５月１２日告示、１９日投票】
◆北海道石狩市２０（２減）
はちや三雄６９現
みさき伸子６７現
松本きくえ６１新
（前回当選３）
◆兵庫県加西（かさい）市１５
井上 芳弘６７現
（前回当選１）
【１４日告示、１９日投票】
◆岐阜県輪之内（わのうち）町９
あさの 進７３新
（前回当選１）
【１９日告示、２６日投票】
◆東京都足立区４５
ぬかが和子５５現
浅子けい子６７現
はたの昭彦５６現
西の原えみ子５９現
山中ちえ子５０現
きたがわ秀和５０新
こだま紀子６６新
横田 ゆう５８新
（前回当選７）
【２６日告示、６月２日投票】
◆青森県三沢市補１
奥本なおみ５８元
（現有議席０）
◆埼玉県蕨（わらび）市１８
やまわき紀子４６現
鈴木さとし５３現
みやした奈美４３現
たけした涼２８新
（前回当選４）
◆千葉県市原市３２
加藤 和夫６９現
こまがたやす子６０新
（前回当選２）
【２８日告示、６月２日投票】
◆福島県国見町１２
浅野 富男７１現
（前回当選１）
【６月２日告示、９日投票】
◆北海道美唄（びばい）市１４
吉岡 文子６２現
吉岡健二郎３１現
（前回当選２）
【１１日告示、１６日投票】
◆岩手県洋野（ひろの）町１６
久慈 裕子６９現
（前回当選１）
【１８日告示、２３日投票】
◆福島県磐梯町１０
佐藤 文義６３新
（前回当選１）
◆福島県西会津町１２（２減）
小林 雅弘６３新
（前回当選０）
◆茨城県鉾田（ほこた）市１８（２減）
高野まもる６２現
（前回当選１）
【２３日告示、３０日投票】
◆山梨県大月市１４
藤本みのる５０現
（前回当選１）
◆福井県鯖江市２０
菅原 義信６５現
（前回当選１）
◆愛知県刈谷（かりや）市２８
山本シモ子６５現
にいむら健治６４現
牛田 清博６０新
（前回当選３）
【２５日告示、３０日投票】
◆岩手県紫波（しわ）町１８
細川 恵一６４現
及川ひとみ５５現
（前回当選２）
◆神奈川県大磯町１４
鈴木 京子６５現
（前回当選１）
【３０日告示、７月７日投票】
◆山形県尾花沢（おばなざわ）市１４（２減）
鈴木きよし６２元
（前回当選１）
◆福島県白河市２４（２減）
深谷 弘６５現
佐藤 正則６０現
（前回当選２）