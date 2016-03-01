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2019年5月1日(水)

５～６月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者名の下は年齢、現新元）

【５月１２日告示、１９日投票】

◆北海道石狩市２０（２減）

　はちや三雄６９現

　みさき伸子６７現

　松本きくえ６１新

　（前回当選３）

◆兵庫県加西（かさい）市１５

　井上　芳弘６７現

　（前回当選１）

【１４日告示、１９日投票】

◆岐阜県輪之内（わのうち）町９

　あさの　進７３新

　（前回当選１）

【１９日告示、２６日投票】

◆東京都足立区４５

　ぬかが和子５５現

　浅子けい子６７現

　はたの昭彦５６現

　西の原えみ子５９現

　山中ちえ子５０現

　きたがわ秀和５０新

　こだま紀子６６新

　横田　ゆう５８新

　（前回当選７）

【２６日告示、６月２日投票】

◆青森県三沢市補１

　奥本なおみ５８元

　（現有議席０）

◆埼玉県蕨（わらび）市１８

　やまわき紀子４６現

　鈴木さとし５３現

　みやした奈美４３現

　たけした涼２８新

　（前回当選４）

◆千葉県市原市３２

　加藤　和夫６９現

　こまがたやす子６０新

　（前回当選２）

【２８日告示、６月２日投票】

◆福島県国見町１２

　浅野　富男７１現

　（前回当選１）

【６月２日告示、９日投票】

◆北海道美唄（びばい）市１４

　吉岡　文子６２現

　吉岡健二郎３１現

　（前回当選２）

【１１日告示、１６日投票】

◆岩手県洋野（ひろの）町１６

　久慈　裕子６９現

　（前回当選１）

【１８日告示、２３日投票】

◆福島県磐梯町１０

　佐藤　文義６３新

　（前回当選１）

◆福島県西会津町１２（２減）

　小林　雅弘６３新

　（前回当選０）

◆茨城県鉾田（ほこた）市１８（２減）

　高野まもる６２現

　（前回当選１）

【２３日告示、３０日投票】

◆山梨県大月市１４

　藤本みのる５０現

　（前回当選１）

◆福井県鯖江市２０

　菅原　義信６５現

　（前回当選１）

◆愛知県刈谷（かりや）市２８

　山本シモ子６５現

　にいむら健治６４現

　牛田　清博６０新

　（前回当選３）

【２５日告示、３０日投票】

◆岩手県紫波（しわ）町１８

　細川　恵一６４現

　及川ひとみ５５現

　（前回当選２）

◆神奈川県大磯町１４

　鈴木　京子６５現

　（前回当選１）

【３０日告示、７月７日投票】

◆山形県尾花沢（おばなざわ）市１４（２減）

　鈴木きよし６２元

　（前回当選１）

◆福島県白河市２４（２減）

　深谷　　弘６５現

　佐藤　正則６０現

　（前回当選２）


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