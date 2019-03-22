2019年3月22日(金)
- １１知事選告示 志位委員長 神奈川で第一声/安倍政治ストップ 暮らしに希望を
- 原発推進政権ノー/東京 １万人 集会・デモ/市民の会
- 福岡県知事選/安倍政権いいなりの県政かえよう/小池書記局長 しのだ候補応援
- ジュゴンの死受け書簡/米市民団体 「工事止めよ」/「辺野古を恒久的に破壊」/議会に権限行使求める
- 維新政治終わらせよう/大阪府知事選 小西氏訴え
- 農林水産業破壊許さぬ/北海道知事選 石川氏訴え
- 景気悪化の可能性 消費税１０％増税は自殺行為/月例経済報告 志位委員長が強調
- 学費自体引き下げを/畑野氏 参考人質疑で主張/衆院文科委
- 児童相談所体制強化へ/山下氏 交付税減額やめよ/参院総務委
- 保育の質確保求める/塩川氏 調査の遅れ指摘/衆院内閣委
- 地方自治壊す維新発「異質の悪政」/「大阪都」構想に終止符を/ダブル選 記者座談会
- 日曜版２４日号/国保料大幅値上げ、選挙の大争点/元伊藤忠会長の丹羽氏が消費税増税へ直言
- 統一地方選・参院選 訴えから/愛知 わしの恵子県議/共産党県議団復活 県民の声届く
- 要求実現の議席再び/青森・八戸 市田氏訴え
- 安倍政治終わらせる/東京・江東区 市田氏が力説
- 被災地の声届ける党/広島・東広島 仁比氏よびかけ
- 豚コレラ被害 支援を/紙氏 政府の初動遅れも追及
- ＣＯ２削減策に問題/武田氏 “業界任せは破綻”
- 消費税控除を認めず/宮本徹氏 租税ルールに反する
- 医師ら残業 ４人に３人/日本医労連調査 国の財政的援助必要
- 談合疑惑企業外し 都契約額“４割減”/水道局 浄水場委託/都議会
- ミサイル基地配備ノー/沖縄・宮古島 市民が集会とデモ
- 原発と統一地方選/再稼働ノー、ゼロへ道開こう
- きょうの潮流/春分のきのう、東京や福岡では桜の開花が発表され、中国地…
|赤旗ＰＲ