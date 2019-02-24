2019年2月24日(日)
- 自民、改憲「Ｑ＆Ａ」配布/安倍首相の妄執 国会議員動員
- 野党統一あべ予定候補勝利を/参院熊本選挙区 小池氏訴え
- １８年度改定 国保料 大都市で高騰/４人世帯 都区部の大半 年４２万円超
- 「反対に○」を圧倒的に/きょう沖縄県民投票
- 共産党躍進、強権とウソの安倍政治 選挙で決着を/千葉・船橋 志位委員長が訴え
- 共闘勝利、共産党躍進で被災者に寄り添う国政・県政に/熊本 小池書記局長が訴え
- 国民の「実感」まで否定する安倍首相/総崩れの消費税増税 根拠繰り返し
- 高い国保料 政治の責任/朝から翌未明まで働き 病気に…/払えない生活体験してみて 東京・江戸川区 自営業 Ａ子さん（４７）
- 沖縄２．２４県民投票/糸満→辺野古へ若者行進/「一人でも多く 意思示そう」
- 共産党躍進へ熱く 各地で演説会/維新政治を終わらせよう/大阪市此花・西・旭区 山下副委員長
- 共産党躍進へ熱く 各地で演説会/３市議勝利で悪政に審判/東京・東大和市 市田副委員長
- 共産党躍進へ熱く 各地で演説会/高すぎる国保料下げよう/埼玉・所沢市 笠井政策委員長
- 共産党躍進へ熱く 各地で演説会/党伸ばして新しい政治へ/奈良市と大和郡山市 穀田国対委員長
- 知事「投票参加して」/県イベントで呼びかけ/沖縄
- 北海道知事選/市民と野党スクラム/石川氏キックオフ集会
- 女性の力で安倍政権退陣/新婦人が中央委開く
- 政治変え職場変えよう/全国労働者党後援会が総会/山下氏あいさつ
- ドイツ左翼党大会開幕/欧州議会選へ政策を議論/森原氏ら出席
- 辺野古工事/膨大な濁り水発生も/環境に深刻な影響
- 「活断層否定できず」/泊原発 規制委が見解/北海道電の主張退ける
- 「改ざん内閣やめろ」/政治変えたい 東京で市民デモ
- 学童保育 基準守る交流/全国連協シンポ
- 保育園に入れて！/悲痛な声受け止め打開策急げ
- きょうの潮流/この春、新天地での生活に向けて胸を躍らせている人も多いはず。初めての…
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