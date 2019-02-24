自民、改憲「Ｑ＆Ａ」配布

野党統一あべ予定候補勝利を

「反対に○」を圧倒的に

共産党躍進、強権とウソの安倍政治 選挙で決着を

共闘勝利、共産党躍進で被災者に寄り添う国政・県政に

/朝から翌未明まで働き 病気に…/払えない生活体験してみて 東京・江戸川区 自営業 Ａ子さん（４７）

沖縄２．２４県民投票

/糸満→辺野古へ若者行進/「一人でも多く 意思示そう」