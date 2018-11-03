2018年11月3日(土)
- 辺野古工事再開やめよ/決定撤回し県と協議を/赤嶺氏 安倍首相に迫る/衆院予算委
- 首相「普天間停止難しい」/「２０１９年２月が期限」約束ほご
- 辺野古へ土砂運べず/本部町 港の使用許可せず
- シリーズ 許すな「派遣切り」再来/過去最高益で派遣打ち切り/ソニー仙台ＴＥＣ 労組「雇用守れ」
- 入管法改定案 法案の体なしてない/笠井氏が記者会見で批判
- 陸上イージスなど米国製武器爆買い/将来のつけ １．５兆円/衆院予算委/宮本徹氏追及
- 核廃絶決議/日本案を米仏棄権/禁止条約推進国からも批判
- 災害対応など９３５６億円/補正予算案が衆院通過/藤野氏賛成討論
- 聯合ニュース/徴用工問題の志位氏の見解を報道
- ３度「立法府の長」発言/安倍氏の無理解極まる
- 普天間「移設」 地理的根拠崩れる/米軍６５カイリ指針、特定できず/衆院予算委 各党質問から
- 論戦ハイライト/安倍政権に民主主義と沖縄の自治を否定する権利はない/衆院予算委 赤嶺議員が追及
- 日銀 ＥＴＦ購入最高/１０月 株価下落で買い支え
- 電気の地産地消 実情は/紙・岩渕・畠山各氏/鹿追・音更町訪れ 分散型発電調査
- 学長選復活求める/東洋大教職員組合がシンポ
- 保育充実 国よ動け/予算増・質と安全向上… 保育士・保護者が終日行動
- 核兵器禁止条約/国連委 批准呼びかけ決議/加盟国３分の２賛成 日本また反対
- キューバ制裁解除決議/２７年連続 米国は反対 孤立鮮明/国連総会
- 損保代理店は生命線/災害時に役割 地位向上求め集会/国会内に１３０人 大門氏が訴え
- 原発固執は破綻/官邸前抗議
- 文化庁発足５０年/「稼ぐ文化」への偏重を問う
- きょうの潮流/深まる秋とともに、冷え込む朝晩に冬の足音が聞こえて…
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