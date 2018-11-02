2018年11月2日(金)
- 徴用工問題の公正な解決を求める――韓国の最高裁判決について/志位委員長が見解
- 高すぎる国保料引き下げ/知事会要望の１兆円公費投入で/笠井政策委員長が政策発表
- 辺野古新基地工事再開を強行/海上で抗議「民主主義の姿に戻れ」
- 「被害者個人の請求権は消滅せず」の一致点で解決に努力を/志位委員長の一問一答
- デニー知事誕生を喜び、県民投票沖縄３区補選 参院選へ力合わせる/ひやみかち うまんちゅの会 呉屋会長が志位委員長訪問
- 辺野古新基地工事再開は許せない/笠井氏会見 「国交相の決定は無法」
- 停電・ＦＴＡ 酪農に打撃/北海道地震 紙・田村・畠山氏が調査/別海町・浜中町
- 日曜版４日号/茂木再生相に“国政私物化”疑惑/史上最年少の将棋新人王、藤井聡太さん登場
- 格差固定につながる/「働き方」省令・指針案 厚労省から聞き取り/共産党議員団
- ＬＰガス料金透明化を/笠井・岩渕・紙議員が政府に要請/北海道で苦情 「２倍違う」「無償、一転請求」
- 高すぎる国民健康保険料（税）を引き下げ、住民と医療保険制度を守ります/２０１８年１１月１日 日本共産党
- 北海道地震/３町で仮設入居開始/共産党要請で家電支給も
- 社会保障予算 確保を/共同行動実行委 厚労相に申し入れ
- 収支報告書 片山地方創生相が訂正/企業・団体献金など２７８万円未記載
- 米軍 白リン弾使用か/山梨・北富士演習場 着弾煙を確認
- 首相の改憲答弁/「尊重義務」否定は通用しない
- きょうの潮流/田中角栄が自民党政調会長のときです。来日したケネディ米司法長官…
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