2018年9月23日(日)
- 「デニー勝利」なんとしても/「オール沖縄」大集会に８０００人/翁長氏遺志継ぎ 辺野古新基地必ず止める
- 県民を愚弄する日本政府 負ける訳にいかない/「オール沖縄」大集会 故・翁長知事の妻 樹子さんが訴え
- 期日前投票 自民党本部が主導/沖縄知事選 中央団体に日報要求
- 苫東厚真発電所 耐震基準「震度５」/道知事“知らなかった”/宮川道議追及
- 知事選・市長選勝利必ず/那覇で「女性のつどい」
- 志位委員長がキューバ共産党国際局長と会談/世界平和の二つの課題での協力を確認
- 沖縄の未来 私たちが決める/うまんちゅ大集会 各界から連帯発言
- 辺野古新基地 絶対阻む/デニー候補の訴え（要旨）
- 本気の共闘で自民に勝つ/奈良赤旗まつりで山下副委員長
- 未来・展望示す党です/秋田 田村氏招き「囲むつどい」
- 市民と市政を動かす党/来月２１日告示 青森市議選へ穀田氏
- ともに“綱引きの輪”に/岩手で集い 市田氏熱く入党訴え
- 「ＪＣＰサポーターまつり」成功へ/会員らアイデア次々/来月２８日・東京
- 海外からの応援メッセージ/原水協 デニー候補に手渡す
- 「赤旗」多彩な魅力
- 米朝再会談「近いうち」/米国務長官が言及/“再訪朝を望んでいる”
- 勝利へ最後まで全力/東京・品川区長選きょう告示/小池氏、さとう候補を激励
- 女性差別なくそう/横浜 「＃怒りの女デモ」
- 性暴力被害者支援ヘ講演会/名古屋
- 品川区長選 町会・区ＯＢ締め付け/現職陣営 外郭団体幹部が中心
- 大激戦・沖縄知事選/新基地造らせぬデニー氏こそ
- きょうの潮流/「愛と法」と題する映画がきのう大阪で封切りされました。…
|赤旗ＰＲ