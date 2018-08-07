2018年8月7日(火)
- 禁止条約発効へ共同さらに/原水爆禁止世界大会 ヒロシマデー集会６０００人
- 平和記念式典 核なき世界実現へ対話促す/広島市長が平和宣言/首相は条約にふれず
- 首相に条約署名迫る/広島の被爆者７団体
- 辺野古聴聞延期認めず/沖縄知事が防衛局に通知
- ヒバクシャ署名８７３万人/連絡会発表 首長は１１３２人
- 原水爆禁止世界大会・ヒロシマデー集会/小池書記局長のあいさつ
- 「不参加変わりない」/首相 被爆者との懇談後に会見
- 佐川氏の偽証告発を/参院予算委理事懇 森友で野党要求
- 子どもの笑顔広げよう/第５０回保育合研終わる
- 広島県被団協（坪井理事長）/追悼式で小池書記局長あいさつ
- 広島県被団協（佐久間理事長）/小池書記局長が懇談
- 党代表団 原爆碑に献花/平和記念公園 犠牲者を追悼
- 辺野古新基地阻止連日行動が始まる/沖縄
- 平和の方へ歩き続けよう/女性のつどいで経験交流
- 原爆犠牲者に黙とう/全米でヒロシマデー ワシントンでは集会
- 猛暑から命守って/全生連が厚労省に要請
- 西日本豪雨１カ月/仁比氏が養殖被害調査/宇和島の吉田町漁協訪問
- 西日本豪雨１カ月/仮設住宅の増設ぜひ/倉敷市 共産党市議団が要望
- 代替教員６６７件未配置 全教調査/２３都道府県・３政令市
- 海洋のプラごみ/実効性ある対策に本腰入れよ
- きょうの潮流/雲ひとつない青空と強烈な暑さ。ミン、ミンと鳴くセミの声…
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