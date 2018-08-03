2018年8月3日(金)
- 核兵器禁止条約の発効へ/原水爆禁止世界大会国際会議始まる/朝鮮半島非核化 世論で前進を
- これまでの枠超え支援を/西日本豪雨 仁比議員が要求/参院災害特
- 東京医大 入試で女子一律減点/宮本徹・吉良氏 文科省に調査・是正求める
- 障害年金 支給 複数医で審査も/厚労省が見直し通知
- 岐阜 多治見で４０．２度/高気圧に覆われ フェーン現象も
- 朝鮮戦争終戦宣言 「簡単にやるべきでない」/西村官房副長官が発言
- 同性愛「趣味みたいなもの」/自民・谷川議員が暴言
- 杉田議員「生産性」発言 自民、世論に押され「指導」
- 日曜版５日号/長崎市長 核兵器禁止条約を語る/吉永小百合さん 平和への思い
- 目標達成へ展望ひらく８月に お盆前に全支部が党勢拡大の実践を/８月２日 「特別月間」推進本部
- 安倍内閣不信任の一票を/長野県知事選 井上参院議員が金井候補応援
- 原水爆禁止世界大会国際会議 禁止条約発効へヒバクシャ署名を/共産党 緒方副委員長の発言（要旨）
- 豪雨被災者どう支援/４年前の広島の経験学ぶ/岡山県災対連
- ＡＳＥＡＮ結束さらに/外相会議 機構強化策を議論
- 安保法制愛知違憲訴訟提訴 名古屋地裁/法成立後の自衛隊行為も問う/益川氏も参加
- 笹子トンネル事故 検察審査申し立て/遺族ら「不起訴は不当」/甲府検察審査会
- 利用者負担増/介護も医療も崩す政治やめよ
- きょうの潮流/「つながり孤独」という言葉を最近知りました。インターネ…
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