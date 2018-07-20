2018年7月20日(金)
- 災害発生しても立法根拠崩れても カジノ法案 採決強行/参院委 自公維賛成で可決 与党 きょうの成立狙う/野党は抗議 田村智子議員が反対討論
- 辺野古埋め立て 承認撤回 月内着手へ/沖縄県 新基地工事の土砂投入前に
- 西日本豪雨２週間 土砂と格闘 復旧作業/命の水がない 洗濯に１０キロの道のり/愛媛・宇和島
- 「安倍政権倒すまで」 国会前
- 罹災証明 不服なら変更も/田村貴昭氏に内閣府答弁 家屋再調査で/衆院災害特
- 仮設入居 柔軟運用を/高橋氏 災害救助の改善要求/衆院復興特
- カジノ、将来に禍根 大門氏/ギャンブル性制御できない 提案側「ゲーム種目未定」答弁できず/参院内閣委
- 野党一致して内閣不信任案の提出を/志位委員長が表明
- 与党に偏る国会運営/野党が伊達参院議長不信任案 山下氏討論
- 国会の権威を失墜/野党が古屋衆院議運委員長解任案/塩川氏賛成討論
- 日曜版２２日号/森友疑惑 会計検査院元局長が語る/真実の声あげた伊藤詩織さんにインタビュー
- 本気の共闘で政権打倒/小池書記局長、党演説会で訴え/千葉・市川
- 石垣市長 陸自基地受け入れ表明/連絡会が抗議「生命守る視点欠落」
- カジノ誘致やめよ/２団体 佐世保市に申し入れ
- 幼稚園類似施設も無償に/宮本、吉良氏が政府に要求
- 送還２３歳難民自殺 差し止め判決無視/独内相に猛批判/強硬策誇示 辞任要求強く
- 森友・公文書改ざん問題糾弾/政治圧力許さぬ職場を/元財務局職員有志が声明
- はやぶさ２が観測 小惑星リュウグウ/自転軸傾き 南北に温度差
- 西日本豪雨 広島・竹原 大平氏ら調査/土砂と大木 家を直撃 “個人で撤去 無理”
- 酷暑の学校 命の危険/新婦人 冷房設置へ文科省要請
- 国会の最終盤/国民の声に逆らう政権許せぬ
- きょうの潮流/食通で知られた池波正太郎の小説「剣客商売」に…
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