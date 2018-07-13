2018年7月13日(金)
- 西日本豪雨/被災者に要望聞く/小池書記局長ら広島市で調査
- 豪雨被災８府県の医療費減免 厚労省/共産党要求に応え
- 全国と世界の連帯で成功を/原水爆禁止世界大会 実行委がアピール
- 米カジノ大手 安倍政権中枢に“脱法献金”/『週刊文春』報道
- 米カジノ企業の資金提供/立法の根拠揺らぐ/参院委 大門氏告発
- 経済損失大きいカジノ/大門氏指摘 「公益性」はごまかし
- 受動喫煙対策に抜け穴/武田氏反対討論 改定法案が可決/参院委
- 中小企業応援を/中同協、共産党に政策要望
- 豪雨救援募金 全国で２８５万円/党創立記念講演会会場
- 災害救助法適用の高知・大月町/志位委員長が見舞電
- 日曜版１５日号/総力特集 西日本豪雨災害/党創立９６周年企画 だから入った共産党
- 日本共産党創立９６周年記念講演会/いま日本共産党綱領がおもしろい―激動の情勢のもとでの生命力/志位委員長の講演
- 西日本豪雨 被災者支援へ募金行動/兵庫県民会議が呼びかけ
- 大阪北部地震 住宅被害支援拡大を/党近畿ブロック事務所 政府と交渉
- 北海道豪雨 復旧・対策直ちに/共産党が知事に申し入れ
- ＮＡＴＯ首脳会議が「宣言」/軍事費・核戦力を増強/対ロ戦略・「公正な負担」盛る
- 自分では どうにも…/豪雨被災者「支援ぜひ」
- 人命軽視の政権倒そう/総がかり行動
- 東海第２支援やめよ/東電株主が仮処分申請/東京地裁
- 「森友・加計」問題/頬かむりのままは通用しない
- きょうの潮流/働き方についての学習会で塗装業者の方の話を聞く…
|赤旗ＰＲ