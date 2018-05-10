2018年5月10日(木)
- 「朝鮮半島の非核化」共通目標に/日中韓首脳会談 「板門店宣言」を支持
- 米、イラン核合意 離脱/トランプ氏 米国第一で孤立鮮明
- 米、イラン核合意離脱で志位委員長が談話/外交的解決に逆行、まったく道理がない
- 「残業代ゼロ」削除すべきだ/衆院委で高橋氏 長時間労働 歯止めなし
- きょう柳瀬氏を招致/衆参予算委 宮本岳・田村智氏質問
- 北朝鮮 米国務長官が再訪
- 削除や改ざんの疑い/陸自イラク「日報」 穀田氏が批判
- 池田氏必勝に全力/穀田氏 新潟県知事選で表明
- 十分な審議時間を/衆院厚労委 野党側が要求
- 麻生氏は謝罪・辞任を/衆院内閣委 セクハラ暴言 塩川議員ただす
- 国民民主党、希望の党の役員が就任あいさつ/小池書記局長らが応対
- セクハラ もう黙らない/新婦人が緊急シンポ
- 改ざん当然視 セクハラ擁護/安倍政権 倫理欠如の極み
- 野村不動産 過労自殺/「特別指導」まで労災認定延期/「通常２週間」が３カ月も
- 柳瀬氏メール“未確認”/文科省 畑野氏、調査を要求
- ねつ造 立法事実揺らぐ/森林経営管理法案差し戻しを/田村貴氏が追及
- 性犯罪規定の再改正へ共に/被害者団体と国会議員団が懇談
- リニアルート住民に知らせず/国交省は認定取り消して/党都議団が要請
- 論戦ハイライト/残業代ゼロ 高プロ 生産性向上にも逆行/労働者にとっては残業代が出ないだけ/衆院厚労委 高橋氏が追及
- ＴＰＰ１１ 審議尽くして/関連法案と批准案反対 全国食健連が議員要請
- 過労死ライン 強いるな/定例国会行動 「働かせ方改悪」撤回求める
- イラン核合意離脱 米国内外から厳しい批判/深刻な誤り ■ 国を孤立させる/オバマ前大統領ら反発/世論調査で「支持」わずか２９％
- 武器輸出で中東に戦火/独最大軍事企業に抗議行動
- カジノ解禁 断念せよ/日弁連、国会内学習会と行進
- 被災者本位の復興ぜひ/国会行動 “生活・なりわい再建支援を”/全国から１５０人参加
- 新基準８基目 大飯４号機が再稼働/事故の教訓踏みにじる 各地で抗議
- 入管 医療環境ただせ/衆院法務委 藤野氏 人権無視の処遇追及
- “対策とれば原発事故起きず”/東電刑事裁判 島崎東京大学名誉教授が証言
- 暴言連発の麻生氏/かばい続ける首相の責任重大
- きょうの潮流/柔らかな日が差し込む部屋。５、６人が手や指、表情を交えな…