2021年7月28日(水)
- 東京 感染最多２８４８人/首都圏中心に急拡大/医療現場の逼迫 顕著に
- 通常医療制限を通知/コロナ病床確保へ都 救急医療停止や手術延期
- 「黒い雨」全被爆者救済を/国の上告断念 原告団ら会見
- 菅首相“コロナ後に改憲”/「挑戦したい」月刊誌に語る
- 野党間協議 わが党の立場は明らか/「一刻も早く協議を」/小池書記局長が表明
- 東京２０区市民連合と宮本徹氏が政策協定
- ＯＤＡにジェンダー平等を/井上氏らＮＧＯと懇談
- 「黒い雨」訴訟上告断念 原告ら会見/被爆者救済 速やかに/長きにわたる運動 一刻も早く手帳交付
- 全国革新懇が代表世話人会/市民と野党の共闘発展へ意見を交流/志位・小池両氏が出席
- 総選挙での野党共闘推進を/ＪＭＩＴＵ こくた議員に要請
- 南北通信線が復旧/韓国・北朝鮮首脳「信頼回復を」
- 関東大震災 朝鮮人虐殺 小池都知事は追悼文を/実行委が要請
- 都議選中 ネットに有料広告/都ファから出馬２都議 公選法抵触か
- 「黒い雨」上告断念/全ての被爆者救済一刻も早く
- きょうの潮流/１９６４年の東京五輪は「テレビオリンピック」を確立した…
|赤旗ＰＲ