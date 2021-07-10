2021年7月10日(土)
- 熱海土石流/水道・店…復旧早く/小池書記局長ら被災者に要望聞く
- 五輪 ４都県「無観客」/学校観戦は中止/組織委発表
- ４回目「宣言」/首相 誤った判断に反省なし/田村政策委員長が会見
- 那覇市議選あす投票/大激戦、全員当選必ず
- 奈良市議選あす投票/大激戦、全員当選必ず
- 復興 国の柔軟対応を/小池書記局長ら熱海市長と懇談
- 豪雨水害の鳥取・島根の３市/志位委員長が見舞電
- 熱海救援の募金訴え/札幌 はたやま・紙両氏ら
- 海洋放出 不安消えず/高橋議員ら福島各団体と懇談
- いざ 総選挙/比例で共産党躍進 政権交代へ/衆院比例予定候補３７氏
- 「９条改憲許さない」/憲法共同センターが宣伝
- 公私立 学費格差是正を/補助枠さらに広げて/私学助成すすめる会
- 派兵で紛争解決されぬ/第５回 国際反基地・反戦会議
- かんぽ不正報道 上田会長を注意/ＮＨＫ経営委 議事録公開/番組批判 放送法違反疑い
- 「表現の不自由展かんさい」/会場利用認める決定/大阪地裁
- 熱海の土石流被害/危険箇所の点検と対策が急務
- きょうの潮流/アースカラーといわれる色があります。空や海、大地や植物…
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