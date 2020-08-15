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2021年7月10日(土)

いざ　総選挙

比例で共産党躍進　政権交代へ

衆院比例予定候補３７氏

　総選挙に立候補する予定の日本共産党比例代表候補３７氏を紹介します。

　ブロック名の下の数字は定数。◇は小選挙区重複です。

■北海道（８）

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　はたやま　和也　４９前

　前衆院議員（１期）、党中央委員


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　伊藤　りち子　６０新◇　

　前札幌市議（４期）、党札幌白石・厚別地区副委員長、北海道３区


■東北（１３）

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　高橋　ちづ子　６１現

　衆院議員（６期）、党衆院議員団団長


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　ふなやま由美　５３新

　元仙台市議（４期）、党准中央委員


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　藤本　友里　４２新

　党秋田県常任委員・青年学生部長


■北関東（１９）

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　塩川　鉄也　５９現

　衆院議員（７期）、党国会対策委員長代理


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　梅村さえこ　５７前

　前衆院議員（１期）、党中央委員


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　大内くみ子　７１新◇

　元茨城県議（５期）、党茨城県副委員長、茨城４区


■南関東（２２）

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　志位　和夫　６６現

　党幹部会委員長、衆院議員（９期）


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　はたの君枝　６４現◇

　衆院議員（２期・参院議員１期）、文部科学部会長、神奈川１０区


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　さいとう和子　４６前◇

　前衆院議員（１期）、党中央委員、千葉７区


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　沼上とくみつ　３５新

　前茅ケ崎市議（１期）、党神奈川県委員


■東京（１７）

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　笠井　亮　６８現

　衆院議員（５期・参院議員１期）、経済産業部会長


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　宮本　徹　４９現◇

　衆院議員（２期）、厚生労働部会長、東京２０区


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　池内さおり　３８前◇

　前衆院議員（１期）、党中央委員、東京１２区


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　谷川　智行　５０新◇

　医師、党東京都副委員長、東京４区


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　坂井和歌子　４３新

　党東京都常任委員、吉良よし子・山添拓事務所事務局長


■北陸信越（１１）

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　藤野　やすふみ　５１現

　衆院議員（２期）、法務部会長


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　たいらあやこ　４１新◇

　前新潟市議（２期）、党新潟県委員、新潟２区


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　かねもと幸枝　６３新◇

　党福井県書記長、福井１区


■東海（２１）

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　もとむら伸子　４８現

　衆院議員（２期）、総務部会長


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　しまづ幸広　６４前◇

　前衆院議員（１期）、党中央委員、静岡１区


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　長内　史子　３３新

　党准愛知県委員・青年学生部副部長


■近畿（２８）

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　こくた恵二　７４現◇

　衆院議員（９期）、党国会対策委員長・選挙対策委員長、京都１区


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　宮本たけし　６１前◇

　前衆院議員（４期・参院議員１期）、党中央委員、大阪５区


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　清水ただし　５３現◇

　衆院議員（２期）、財務金融部会長、大阪４区


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　こむら　潤　４５新◇

　前尼崎市議（１期）、兵庫８区


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　たけやま彩子　５０新

　元長岡京市議（５期）、党京都府常任委員


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　西田さえ子　５０新

　党准大阪府委員、党生野天王寺地区常任委員


■中国（１１）

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　大平よしのぶ　４３前

　前衆院議員（１期）、党中央委員


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　すみより聡美　３８新

　党岡山県常任委員・青年学生部長


■四国（６）

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　白川よう子　５５新

　元香川県議（４期）、党中央委員


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　中根こうさく　４０新

　党高知県委員、党高知県子育て・雇用応援室長


■九州・沖縄（２０）

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　あかみね政賢　７３現◇

　衆院議員（７期）、党沖縄県委員長、沖縄１区


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　田村　貴昭　６０現

　衆院議員（２期）、農林水産部会長、環境部会長


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　まじま省三　５８前◇

　前衆院議員（１期）、党中央委員、福岡９区


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　まつざき真琴　６３新◇

　前鹿児島県議（４期）、党中央委員、鹿児島２区


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