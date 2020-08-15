2021年7月10日(土)
いざ 総選挙
比例で共産党躍進 政権交代へ
衆院比例予定候補３７氏
総選挙に立候補する予定の日本共産党比例代表候補３７氏を紹介します。
ブロック名の下の数字は定数。◇は小選挙区重複です。
■北海道（８）
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はたやま 和也 ４９前
前衆院議員（１期）、党中央委員
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伊藤 りち子 ６０新◇
前札幌市議（４期）、党札幌白石・厚別地区副委員長、北海道３区
■東北（１３）
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高橋 ちづ子 ６１現
衆院議員（６期）、党衆院議員団団長
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ふなやま由美 ５３新
元仙台市議（４期）、党准中央委員
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藤本 友里 ４２新
党秋田県常任委員・青年学生部長
■北関東（１９）
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塩川 鉄也 ５９現
衆院議員（７期）、党国会対策委員長代理
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梅村さえこ ５７前
前衆院議員（１期）、党中央委員
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大内くみ子 ７１新◇
元茨城県議（５期）、党茨城県副委員長、茨城４区
■南関東（２２）
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志位 和夫 ６６現
党幹部会委員長、衆院議員（９期）
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はたの君枝 ６４現◇
衆院議員（２期・参院議員１期）、文部科学部会長、神奈川１０区
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さいとう和子 ４６前◇
前衆院議員（１期）、党中央委員、千葉７区
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沼上とくみつ ３５新
前茅ケ崎市議（１期）、党神奈川県委員
■東京（１７）
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笠井 亮 ６８現
衆院議員（５期・参院議員１期）、経済産業部会長
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宮本 徹 ４９現◇
衆院議員（２期）、厚生労働部会長、東京２０区
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池内さおり ３８前◇
前衆院議員（１期）、党中央委員、東京１２区
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谷川 智行 ５０新◇
医師、党東京都副委員長、東京４区
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坂井和歌子 ４３新
党東京都常任委員、吉良よし子・山添拓事務所事務局長
■北陸信越（１１）
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藤野 やすふみ ５１現
衆院議員（２期）、法務部会長
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たいらあやこ ４１新◇
前新潟市議（２期）、党新潟県委員、新潟２区
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かねもと幸枝 ６３新◇
党福井県書記長、福井１区
■東海（２１）
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もとむら伸子 ４８現
衆院議員（２期）、総務部会長
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しまづ幸広 ６４前◇
前衆院議員（１期）、党中央委員、静岡１区
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長内 史子 ３３新
党准愛知県委員・青年学生部副部長
■近畿（２８）
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こくた恵二 ７４現◇
衆院議員（９期）、党国会対策委員長・選挙対策委員長、京都１区
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宮本たけし ６１前◇
前衆院議員（４期・参院議員１期）、党中央委員、大阪５区
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清水ただし ５３現◇
衆院議員（２期）、財務金融部会長、大阪４区
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こむら 潤 ４５新◇
前尼崎市議（１期）、兵庫８区
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たけやま彩子 ５０新
元長岡京市議（５期）、党京都府常任委員
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西田さえ子 ５０新
党准大阪府委員、党生野天王寺地区常任委員
■中国（１１）
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大平よしのぶ ４３前
前衆院議員（１期）、党中央委員
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すみより聡美 ３８新
党岡山県常任委員・青年学生部長
■四国（６）
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白川よう子 ５５新
元香川県議（４期）、党中央委員
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中根こうさく ４０新
党高知県委員、党高知県子育て・雇用応援室長
■九州・沖縄（２０）
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あかみね政賢 ７３現◇
衆院議員（７期）、党沖縄県委員長、沖縄１区
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田村 貴昭 ６０現
衆院議員（２期）、農林水産部会長、環境部会長
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まじま省三 ５８前◇
前衆院議員（１期）、党中央委員、福岡９区
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まつざき真琴 ６３新◇
前鹿児島県議（４期）、党中央委員、鹿児島２区