2021年7月7日(水)
- 野党共闘で要求実現の政権を/全労連が小池書記局長に要請
- 辺野古サンゴ訴訟 沖縄県敗訴も/２裁判官は反対意見/最高裁
- 土石流から７２時間経過/熱海 なお２９人の所在分からず
- “今夏の五輪開催ノー”の審判明らか/菅政権は中止の決断を/志位委員長が会見
- 熱海土石流 人命救助・救援に全力/共産党災害対策本部が協議
- 自民への怒り示された都議選/民意は五輪中止・延期/ＢＳ番組 小池書記局長が討論
- 県主張 ２裁判官認めた/辺野古サンゴ訴訟 デニー知事会見
- 東京都議選の結果について/日本共産党東京都委員会
- 那覇市議選/命・暮らし最優先に/我如古候補訴え、田村貴昭氏応援
- 那覇市議選/安心の政治つくろう/フルゲン候補が街頭演説
- 五輪期間に臨時列車/広範囲に人の流れ促進/ＪＲ東４９００本 感染防止に逆行
- 大作映画 女性監督３．１％/ジェンダーギャップ調査 「日本の業界改善を」
- 現金受領の議員辞職せよ/河井疑惑をただす会が宣伝
- ２０２１年世界大会/今こそ核兵器禁止条約を力に
- きょうの潮流/受験勉強などで使う単語帳。最近はウェブ上に単語帳をつく…
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