2021年7月3日(土)
- 都議選あす投票 １票争う大激戦/最後まで奮闘した者が勝利つかめる/北多摩４区 原・１区 尾崎・３区 田中・日野 清水候補ぜひ/志位委員長が訴え
- 東京・全国 心一つに党議席必ず/新しい広がり 実感/「共産党大嫌い」の人も納得
- 東京・全国 心一つに党議席必ず/北海道も心一つに/都民欺く「大丈夫」論に抗す
- 五輪中止 緊急ネット署名/元駐仏大使ら“今だからこそ”
- 志位委員長、習近平氏発言にコメント
- 五輪中止を 失う命ないように/世田谷・練馬・江戸川・町田 小池書記局長訴え
- 命守る最良の方法は五輪中止/志位委員長が会見
- ジェンダー平等に取り組む日本共産党を応援します/都議選ビデオメッセージ
- ２０２１都議選 あす投票/共産党候補を応援 続報
- 日本共産党法定２号ビラできました
- ２０２１都議選 命守る党議席を必ず/五輪やめコロナ対策/田村副委員長が各候補応援
- 自粛・補償一体に同感/飲食店主「星見支持伝える」/目黒の党支部 支持拡大訴え
- ＰＣＲ検査 すすめた公明？/「医療が崩壊」との抑制論放置
- 応援演説 立てぬ菅首相/特定メディアには登場
- 都議選の「核心」 伝えないＮＨＫ/コロナ対策 各党主張提示なし
- 都議選 あす投票/共産党候補 何としても
- ＮＨＫ都議候補アンケート/公明候補２３人中２１人 五輪「観客制限で開催」
- ２０２１都議選 あす投票/話せば聞いてくれる
- 医療機関 ２５％ 一時金回復せず/コロナ前水準 医労連「減収補てんを」
- 都議選あす投票/命・暮らし守り抜く党の躍進を
- きょうの潮流/道路わきの献花台。花束に交じり、たくさんのお菓子やジュ…
|赤旗ＰＲ