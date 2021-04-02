2021年4月2日(金)
- あらゆる手だてを講じ「第４波」封じ込めを/志位委員長が記者会見
- 消費税減税 今こそ/暮らし・営業 守るため/各界連絡会やなくす会宣伝
- 消費税減税 今こそ/導入３２年 中小業者悲鳴/コロナ下２年分納付「店つぶされる」
- 武田総務相 資格なし/本村氏 不信任案に賛成討論/衆院本会議否決
- 検査体制充実が重要/まん延防止 塩川・田村智子氏が質問
- 内閣不信任案/野党として解散・総選挙を求める時期ではない/志位委員長が表明
- 河井克行氏の議員辞職/辞任は当然、国会で説明責任果たせ/志位氏指摘
- 中国の人権問題/国際法に則して批判を/志位氏
- 志位委員長が着任のフランス大使と懇談
- 菅政権の拙速が原因/田村智子議員、法案の誤り追及/参院議運委
- 日曜版４日号/高齢者医療費２倍化法案の冷酷/スクープ 「桜」で辞めた前首相秘書が復職
- デジタル関連法案の危険/「個人情報の保護」が欠落/衆院論戦で明らかになった問題点 塩川鉄也議員に聞く
- 都議選 駆ける ６月２５日告示・７月４日投票/練馬区（定数７） とや英津子さん（５７）現/コロナ対策 次々と実現
- 都議選 駆ける ６月２５日告示・７月４日投票/文京区（定数２） 福手ゆう子さん（４４）新/医療現場の経験都政に
- 経営自立 検証が必要/ＪＲ二島貨物支援で武田氏
- 地方債頼みの行財政/伊藤氏「交付税引き上げを」
- 持続可能山づくりへ/紙氏、支援策拡充求める
- ４～５月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者
- パート有期法 全労連非正規センター宣伝/活用して格差是正へ
- 選択的別姓実現へ発足/ビジネスリーダー有志の会
- ジェンダー平等 議論/若者・国会議員と大使ら
- ＳＮＳ誹謗中傷どう防ぐ？/高校生、山添氏と懇談
- 犯罪被害回復 国支援を/補償求める会 法相に要望/山下・清水氏が同席
- 空襲被害 救済法ぜひ/今国会成立求め宣伝行動
- 土地調査規制法案/国民監視と人権侵害許されぬ
- きょうの潮流/ひらひらと舞い散る花びら。桜並木の道に薄紅のじゅうたん…
|赤旗ＰＲ