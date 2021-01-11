2021年1月11日(月)
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- 4面（政治・総合）
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- 9面（テレビ・ラジオ特集）
- 10面（スポーツ）
- 11面（地方特集）
- 12面（社会・総合）
- 13面（社会）
- 検査・医療・補償 国は責任果たせ/ＮＨＫ日曜討論 志位委員長が語る
- ２度目の緊急事態宣言/地域・期間・自粛対象… 知事・専門家が異論
- 連邦議会乱入事件/トランプ氏の大統領罷免 米労働運動など要求
- 沖縄・宮古島市長選告示/市民の声届く市政へ ザキミ氏訴え
- 米原潜の寄港半減 ８２年以降最少/密閉・高い感染リスク 運用制限か
- ２０２１年 コロナ禍 日本共産党はいかにたたかうか/ＮＨＫ党首インタビュー 志位委員長の発言
- 党伸ばそうの声世論に 田村副委員長呼びかけ/松江で演説会 大平氏が訴え
- 成人式中止/キャンセルに業者悲痛 “政府対応、遅すぎる”
- 昨年１２月のクラスター/４５％が医療・福祉施設
- 成人の日/新しい日本と世界へ力合わせ
- きょうの潮流/中止や延期、オンライン開催と様変わりする今年の成人式。…
【お詫びとお知らせ】日本海側を中心とする大雪により、一部地域で「しんぶん赤旗」の輸送・配達が困難になるおそれがあります。読者の皆さんにはご不便をおかけいたします。11日付の紙面PDFを掲載します。
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