2020年12月26日(土)
- 前夜祭 疑惑深まる/安倍前首相 秘書に責任押し付け/衆参議運委 野党「喚問必要」
- 訂正・謝罪 形だけ/安倍前首相答弁 田村政策委員長が会見
- 選択的夫婦別姓先送り/男女共同参画計画閣議決定/緊急避妊薬など前進
- コロナ対応 医療現場は危機的/使命感ではもうもたない/医療・公衆衛生の拡充へ転換を/日本医労連 森田委員長に聞く
- ＪＣＰサポーターまつり あす１６時半 開会
- 吉川氏事務所強制捜査/田村氏「非常に重大」
- 学生支援へ緊急要望/検査拡大・心のケアなど/福島大学長と岩渕参院議員
- 罰則でなく補償こそ/山添議員 ラジオで特措法解説
- 学力格差 おかしい/もとむら・長内氏と党後援会に切々/名古屋駅前で「若者アンケート」
- ２中総決定を力に、コロナと桜疑惑での宣伝・対話を強め、何としても１２月の党勢拡大の前進を/１２月２５日 「総選挙躍進特別期間」推進本部長 小池晃 本部長代理 山下芳生
- オール沖縄で政権追い込もう/米軍基地前 あかみね議員報告
- 政府は核禁条約に調印せよ/神戸 クリスマス市民集会
- 「菅政権 原発やめろ」/官邸前で反原連
- 羽田新ルート 区民投票条例案/品川 自公など否決
- 安倍氏「桜」弁明/どこまで無反省・不誠実なのか
- きょうの潮流/「天使の誘惑」「今日でお別れ」「北酒場」…ふと口をつく…
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