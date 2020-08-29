2020年8月29日(土)
- 安倍首相 辞意表明/持病が再発 継続困難/「改憲」引き継ぎに執念
- すみやかに臨時国会を開催し新首相のもと十分な審議を/安倍首相 辞意表明 志位委員長が記者会見
- 「大阪都」構想 府議会が協定書可決/市議会採決ノー 市民が署名提出
- 在日米軍のコロナ感染状況/全国１８基地で確認/横須賀最多 沖縄・京都で集団感染
- ＰＣＲ拡大へ財政支援を/党世田谷区議団が政府に要請/小池氏同席
- 安倍政権 ７年８カ月の軌跡/市民と野党の共闘で政治の転換はかるとき
- 沖縄「緊急事態」延長/コロナ対策 知事「来月５日まで」
- 首相辞任会見受け宣伝/暮らし守る政治へ共に
- 被災地の願い応えて/大分の共産党 オンライン政府交渉
- コロナ休校 世界１５億人/ユニセフ ３分の１「遠隔学習」できず
- 給付金期限延長を要請/総務省に全生連“２％渡らず”
- 「森友」国有地値引き、改ざん/「この問題は終わらない」/国会内でシンポジウム
- 石綿被害で全員勝利/神奈川２陣控訴審 一人親方も救済
- 安倍首相辞意表明/速やかに臨時国会を開催せよ
- きょうの潮流/１３年前の自身の姿が重なったか。病気による突然の幕引き。…
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