2020年7月23日(木)
- 破綻ＧｏＴｏ 発進/事業者未定 割引も不明 制度は三転
- ４０人学級 見直し検討/畑野氏質問に文科相が答弁
- ８・６―９ 被爆７５年/広島県朝鮮人被爆者協議会理事長 金鎮湖さん/置き去りにされた朝鮮人
- ＧｏＴｏ中止・首相出席要求/野党国対委員長連絡会で確認
- 政府「ＧｏＴｏ」迷走ますます/無策のまま経済活動推進/感染防止・補償の具体策必要
- 特別支援学校の設置基準/有識者会議受け検討/畑野氏質問に文科相が回答
- 日曜版２６日号/コロナ禍で急増 生活保護は希望/ＧｏＴｏ利権 自民・二階氏に多額献金
- 原水爆禁止世界大会長崎デー/マレーシア代表が参加/国連大使のサイード氏
- 豪雨「半壊」も解体費補助/特定非常災害で政府が対象拡大
- 生活深刻 最賃１５００円を/共産党都議団が労働局要請
- ＧｏＴｏ 体制整わず/野党追及で判明 事務局設置遅れ
- 奈良学園大の解雇無効/教授ら“労組結成の成果”/地裁判決
- 国は報告規定見直せ/米軍関係者事故受け要請/倉林・井上議員
- ビキニ元漁船員救済せよ/日弁連が日本政府に意見書
- 医療従事者に支援を/米看護師 １６４人分の靴並べ追悼
- クローズアップ/広島 河井夫妻起訴/買収 辞職ドミノ 安倍首相は責任取れ
- 学費半減 生活補償せよ/吉良氏「給付金 必要な人全員に」
- 農水相の指示 違法/辺野古のサンゴ採捕 沖縄県が国提訴/福岡高裁那覇支部
- 「医療逼迫ない」誤り/都モニタリング会議 専門家が政府批判
- 「鉄道は地域の財産」/熊本 田村・まじま氏 被災地調査
- コロナ対策大混乱/根本姿勢を改め立て直し急げ
- きょうの潮流/「黒髪は女の命」。日本ではそんな風潮がいまだに根強い…
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