2020年5月17日(日)
- 読者のみなさんへ/コロナ危機のもと、「しんぶん赤旗」を守るために力をお貸しください
- 週明け、採決させぬ/検察庁法改定案 世論が与党追い込む/各紙社説も批判
- 検察庁法改定案 撤回へ力合わせ/共産党国会議員Ｚｏｏｍ会議
- 学習アプリ エラー続出/ベネッセ系 高校の半数利用
- 教育課程の精選必要/畑野議員 柔軟な対応求める/衆院文科委
- 米軍駐留経費/外務省 米側負担知らず/赤嶺議員「交渉の前提欠く」
- ２０２０焦点・論点/コロナ拡大とＩＲカジノ/静岡大学教授（国際金融論） 鳥畑与一さん/３密のビジネスモデル終焉 「成長戦略」の幻想と決別を
- なんだっけ/ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡって？
- 入院１人５０万円支給/千葉県 医療機関へ新たに
- 市所有店舗家賃半額に/神戸 党市議団要求実る
- 水際対策など強化へ/デニー知事 「宣言」解除で新方針
- 学生へ緊急の支援を/有志の会が沖縄県に要請
- 国は固定費補てんして/ライブハウス 山添・谷川氏が懇談/東京・渋谷
- 年金制度改定法案 倉林議員の質問（要旨）/参院本会議
- 復興庁設置法等改定案 高橋議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 検察庁法改定案反対 検察ＯＢの意見書（全文）
- カナダ 賃金助成延長/３カ月 申請の条件緩和も
- 学生 大学動かす/現金給付・学費納入延期も/民青愛知県委調査 「私学助成増やせ」
- “大学に通い続けたい”/ＦＲＥＥ京都が府に要請
- 宣言解除後も支援必要/福岡 まじま氏が団体訪問
- ＰＣＲ検査拡大せよ/徳島医労連など知事に要請
- 弁当持ち帰り 子どもを応援/香川・東かがわ
- コロナ問題の相談次々/自宅待機 補償必ず/道労連など
- コロナ問題の相談次々/時短で売り上げ減/札幌東部民商
- １０万円給付金オンライン申請/混乱うむ マイナンバーカード/自治体情報政策研究所代表 黒田充さんに聞く
- 知りたい聞きたい/抗原検査とはどんなもの？/短時間で判定 精度に課題
- 検察庁法改定案/強行許さぬの声さらに大きく
- きょうの潮流/手洗い、マスク着用、「３密」を避ける…。新型コロナウイルスに…
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