2020年5月15日(金)
- 「緊急事態」 ３９県解除/８都道府県は来週中判断/首相会見 検査拡充具体策ふれず
- 感染拡大防止と経済活動再開を両立させる最大のカギは検査の抜本的強化/志位委員長が会見
- 新型コロナが問う日本と世界/弱者を切り捨てる思考/早稲田大教授 守中高明さん
- 法案の肝の部分で答弁不能 委員会採決は認められない/検察庁法改悪 志位委員長が表明
- 野党は徹底審議要求/検察庁法改定案 与党、きょう採決狙う
- 緊急事態宣言解除 議運委で質疑
- 住宅確保の支援要求/復興庁設置法改定案 高橋氏が迫る/衆院本会議
- “これまでの協議無視”/衆院憲法審幹事懇 赤嶺氏 開催に反対
- 検察庁法改定案/検察まで私物化するのか/内容も進め方も大問題
- 声上げれば政治動く/野党国対委員長がネット討論/「チューズ・ライフ・プロジェクト」が主催
- 水道料金２カ月免除/埼玉の所沢・川越 全利用者が対象
- 水道料金 東海村でも免除へ/「子育て応援金」も創設/茨城
- 継続的な補償へ全力/沖縄県議選 しまぶく氏が訴え
- 実態に合わせ給付を/大門氏 フリーランス支援訴え
- 制度改善・拡充早く/笠井氏「給付対象外、切実」
- 証拠書類提出 柔軟に/清水氏「機械的対応やめよ」
- 雇調金 迅速な支給へ/倉林氏「手続き簡素化して」
- 政府のコロナ対策/医師７割 感染防止「対応できず」/リスク ９割が「不安」 全国医師ユニオン調査
- １０万円給付 簡単な申請に/年金者組合が政府要請/本村・伊藤氏同席
- シフトカット ８割補償なし/毎月一律１０万円必要/バイト労働相談 学生ユニオンが報告
- 原水爆禁止２０２０世界大会/成功へ“賛同・支持を” 実行委訴え/人類と地球の未来のため
- 核兵器に７．８兆円 ９保有国の１９年関連予算/米国だけで３．８兆円/ＩＣＡＮ報告
- 備えが大切 コロナ＋自然災害/感染リスク考え避難方法確認を
- 福島・飯坂温泉 温泉街「生き残りたい」/旅館・ホテル休業 一般商店まで売り上げ激減/補償・支援“行政は早く”
- コロナで困窮 家賃滞納/住まい保障 国に要望/住宅問題３団体
- 相談たらい回し 電話つながらず 結局断られた/ＰＣＲ対象なのに/２０代女性「めげそう」
- 新型コロナ/東京 日野に検査センター/共産党と市民申し入れ実る
- 検察庁法案 反対広がる
- カジノ推進勢力包囲を/米大手進出断念で共産横浜市議団長
- 迫る沖縄県議選/コロナ打開、新基地ノーの声を
- きょうの潮流/日本の最南端にある有人島、波照間（はてるま）島…
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