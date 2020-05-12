2020年5月12日(火)
- 「緊急事態宣言」延長 予算委集中審議/“派遣切り”実態把握求める/ＰＣＲ検査拡充・財政支援早く
- 野党４党首、検察庁法案に抗議/メッセージ動画を投稿
- 「＃検察庁法改正案に抗議します」/幅広い世論「民主主義にとり画期的」/小池書記局長が指摘
- 野党が学生支援法案提出/学費半額免除、最大２０万円補助
- 国民の声、野党の論戦が政治動かす/小池書記局長が指摘
- “コロナ後の社会像” 枝野氏の提起は「大事」/小池書記局長
- 検察庁法案撤回求める/宮本議員 国民の声示し追及/衆院予算委
- 検察庁法案/採決に応じられない/野国連、法案阻止を確認
- 新ヤミ金注意喚起促せ/大門議員 「新型コロナで広がる」
- 論戦ハイライト/授業料半額 国の責任で 宮本衆院議員/介護・福祉現場もたない 倉林副委員長
- 財務省 制度融資の見解転換/企業組合員も対象に/事業者と共産党 国動かす
- 基地よりコロナ対策/沖縄県議選２９日告示 比嘉県議が宣伝
- バイト減収 不安増大/学費減額を求める声/大学生協連が調査結果発表
- 志位和夫著『改定綱領が開いた「新たな視野」』/歴史的・理論的分析で「新たな視野」を解明/長久理嗣
- 香港民主化へ「歌おう」/市民 各地で抗議行動/政府は圧力強める
- 全商連、経産省と交渉/持続化給付金申請改善を/清水・岩渕氏同席
- 利用児童が激減 保育士の感染も心配/新型コロナで病児保育は/休めない親 国が継続の支援を
- ９月入学 拙速な導入 問題深刻化/日本教育学会が声明
- 「安心なき放出」戒め/汚染水処分に懸念/政府会合でストア協会
- 「ぶん殴るぞ」その直後/自民・山田議員の暴行 録音データ 本紙入手/被害者「まさか本当に」
- 学費減免「目覚ませ」 文科相 要望敵視/撤回求める/テレビ発言 学生ら批判
- １０万円給付 生活保護申請前だと「資産」/全生連 国に是正要求
- コロナ予算編成/軍事費を削って財源にあてよ
- きょうの潮流/きょう５月１２日は、近代看護の創始者、フローレンス・ナイ…
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