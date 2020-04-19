2020年4月19日(日)
- 新型コロナＱ＆Ａ 第３弾/感染爆発・医療崩壊止めるには/いま何が必要か
- ＰＣＲ大規模検査に転換を/感染の実態と全体像つかむ/群星沖縄臨床研修センター長 徳田安春さんに聞く
- 新型コロナ お役立ち情報
- ＰＣＲ検査「使命感」で/民医連加盟研究所 小池氏が訪問・懇談
- 都が休業要請を出して１週間/物流・町工場…苦悩
- ７５歳繰り延べも低水準/年金受け取り 宮本氏に厚労省/衆院厚労委
- “弱い立場の人に寄り添う”/野党統一の田中けん候補（４２） 自民候補と違い鮮明/衆院静岡４区補選
- 兵庫県が支援金発表/休業中小企業に１００万円など
- 財政支援 国に要請へ/都議会が全会一致決議
- 交付金活用で給付を/道に共産党が緊急要望
- ＰＣＲ検査を迅速に/党沖縄県議団 副知事に要請
- エジプト コロナ感染拡大影響/仕事失う日雇い労働者/支援団体が食料配る
- カナダ 失業給付７５０万人受給/申請から１０日 月額１５万円
- ＥＵ共同債で支援を/仏大統領 伊とスペインに
- 現金給付早く届けて/埼玉 コロナ雇い止め相談会場/塩川・梅村氏 弁護士と懇談
- 中小事業者に家賃補助/神奈川 鎌倉市が最大１００万円独自支援策
- 業者対象に家賃補助/新潟 上越市が独自支援策
- 旅館の休館相次ぐ/長野 ながせ氏ら観光協会と懇談
- 自粛と一体の休業補償を/たまき・沖縄県議が呼びかけ
- 中小企業支援など求める/沖縄市 しまぶく県議予定候補ら要請
- マスクなど供給求める/大阪府保険医協会が緊急要望
- 観光産業への補償を/党香川県委が緊急要望
- 基地よりジュゴン保護/沖縄県 防衛局に行政指導文書
- 青森 和牛下落 農家悲鳴/安倍農政×コロナで大打撃/「大変な今も、輸入牛は入り続けている」
- 「接触機会減らして」/日本感染症学会がシンポ
- 愛知県の「協力金」/小規模事業者“条件厳しい”/共産党に相談次々
- ＷＨＯ拠出停止/「米国第一」やめて国際協力を
- きょうの潮流/新日本出版社の新版『資本論』の刊行がすすみ、４分冊まで…
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