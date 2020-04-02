2020年4月2日(木)
- 中小企業・国民負担 軽減を/「自粛と一体の補償 原則に」 大門議員 消費税減税を要求/新型コロナ対策/参院決算委
- 新型コロナ――感染防止、医療体制、日本経済をどうする/ＢＳフジ番組 志位委員長大いに語る
- 「消費税を５％に」/導入３２年目/各地で宣伝
- 祭り中止 露天商泣く/「私ら現金商売」「補償今すぐ」/青森
- 大企業に雇用守らせよ/大門議員主張 首相「要請したい」/参院決算委
- 監視機能 国会の責務/野国連 「国会閉じてはならない」
- 論戦ハイライト/対策 迅速に柔軟に/コロナ苦境 大門氏が提言/参院決算委
- 新型コロナ対策 政府は「自粛と一体で補償する」と宣言を/ＢＳフジ「プライムニュース」 志位委員長の発言
- 静岡４区 勝手連/補選勝利へ野党６議員/「野党一丸」 参加呼びかけ
- 文書改ざん 再調査を/野党チーム 財務省ヒアリング
- 医療後退の独法化推進/都の病院「ビジョン」 党都議団が抗議
- 札幌交響楽団も苦境/畠山氏が実情聞き取り
- 賃金未払い対応早く/大手接骨院ＭＪＧ 国に労組準備会要請/畑野・宮本氏同席
- “森友文書改ざん再調査を”/赤木さん妻に賛同２６万人
- 削減目標据え置き/気候の危機を直視できぬ異常
- きょうの潮流/新年度が始まりました。入社式や入学式の相次ぐ中止や異例の…
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