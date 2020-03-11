2020年3月11日(水)
- 新型コロナ対策 第２弾/国民の不安に応えず/政府決定 医療体制でも課題山積
- 新型コロナ 対策費１桁足りない/小池書記局長が会見
- 特措法改定案 衆院に提出/安倍内閣 「緊急事態」に人権制限の恐れ
- きょう「３・１１」 ９年/避難者なお４.８万人
- 東日本大震災から９年を迎えるにあたって/２０２０年３月１１日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 新型コロナ 参院予算委公聴会/休校「科学的根拠ない」/小池氏に感染症専門家
- 内部留保還元を訴え/山添氏に全労連事務局長
- 特措法改定案に反対/小池書記局長が表明
- 一律休校 政府の感覚にずれ/倉林氏に学者ら公述人
- 性犯罪の刑法改正/被害者任命に意欲/法制審委員 藤野氏質問に法相
- 新型コロナ対策 待ったなし/共産党国会議員が質問
- 「１社もつぶさない」/道中小企業家同友会 畠山氏が懇談
- 新型コロナ影響/全労連相談 １．５倍の３００件/雇用と生活を直撃
- ２０２０国際女性デー/女性への暴力根絶を/メキシコで全国一斉スト
- 新型コロナ 集団感染防止 ３条件避けて/(1)換気悪い(2)密集(3)手届く距離で会話/専門家会議が呼びかけ
- 韓国人全員「０点」 認める/加計学園面接 文科省が報告
- 東日本大震災９年/国の責任で強力な支援 今こそ
- きょうの潮流/広い砂浜にきれいな松林は、まさに白砂青松（はくしゃせいしょう）。ほんとにい…
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