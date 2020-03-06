2020年3月6日(金)
- 新型インフル特措法「改正」案/志位委員長が会見/国民の不安にこたえた徹底審議が必要/人権制約への歯止めあいまい
- 新型コロナ 対策迫る/農家 減収に相談窓口検討/衆院農水委 田村貴昭氏に農水相答弁
- 新型コロナ 対策迫る/労働者 時短勤務にも補償「検討」/参院予算委 山添氏に厚労相答弁
- 地盤データ/専門家会合で議論せず/辺野古新基地 井上議員「計画は破綻」
- 法治国家 崩壊招く/検事長定年延長/法律家９団体 共同声明
- 東日本大震災 政府主催追悼式典中止/規模縮小し追悼の意 示すべき/志位委員長が表明
- 「パンプス強制許されない」/安倍政権、見解を転換/小池氏質問に反響
- 人事院関与「問題ない」/検察官定年 法相、山添氏追及に強弁
- 「原爆展」後援続けよ/井上氏が外相ただす
- オーケストラ・児童演劇 公演中止で窮地/畑野議員が聞き取り
- 民間試験・記述式中止に/大学入試 野党共同で法案提出/生徒データベース活用見直し
- 放課後事業へ支援を/新型コロナ 本村氏が要求
- 同性婚認める法整備早く/当事者ら共産党と懇談/志位氏「力合わせて実現しよう」
- 日曜版８日号/新型コロナ問題 ７ページ大特集/東京大空襲から７５年 被害者の思いは
- ホテル客減 支援必要/新型コロナ影響 宮本・辰巳氏が調査
- 「山下氏ゼロ票」はない/昨年参院選 堺の有権者が提訴
- 諦めを希望に変える/熊本県知事選 幸山候補が第一声
- 新型コロナ感染拡大防止へ/「大胆な予算措置を」/党沖縄県議団 デニー知事に要請
- ３月から毎月「党員現勢で前進」に転じよう――惰性を吹っ切って/全国都道府県組織部長会議（２日） 志位和夫委員長の発言から
- 社会変える展望伝え歴史的な新歓運動に/民青が都道府県委員長会議
- 新型コロナ/休校 判断は現場に/新婦人が文科省に要請
- 「ウーバー社と運転手は雇用関係」/使い捨て是正迫る判決/フランス最高裁
- 子どもにどう対処/小児科学会など Ｑ＆Ａ公表
- 新型コロナ・一律休校/４０都府県の特別支援学校/事情考え登校可
- 陸上イージス反対 全会一致/請願・陳情 秋田市議会委が採択
- 河井夫妻秘書逮捕/首相と自民党の責任は重大
- きょうの潮流/「ダブルパンチ、いやトリプルパンチかな」。業者の嘆きで…
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