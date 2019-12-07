2019年12月7日(土)
- 会期延長 強く求める/「疑惑隠し解散」に備え選挙協力加速/野党が党首会談
- 記述式は「延期検討」/文科相会見 「大学入試改革」破綻示す
- 入試改革白紙に戻せ/文科省前で高校生ら抗議
- 照明弾落下 米軍認める/沖縄・金武町 民家から５０メートル
- 首相、山口ジャパンライフ元会長と接点か/野党合同ヒアリング
- 首相は説明責任果たせ/田村氏、「桜」被害拡大を批判/ＢＳ番組
- 米軍ヘリ部品落下２年で「チーム緑ケ丘」/「上空飛ばすな」ともに/党議員団に要請
- 米軍ヘリ部品落下２年で「チーム緑ケ丘」/危険な暮らし いつまで/政府にも住民ら改善要請
- 酪農・畜産支援、充実を/農水相に党議員団が申し入れ
- ＣＯＰ２５inマドリード/さよなら石炭火発/日本政府名指し「コール」
- 沖縄県政与党訪米 とぐち団長成果語る（上）/沖縄の民意無視するな
- 枠組み自体を改めよ/赤嶺氏 日米地位協定で主張
- 業績連動報酬を批判/山添氏 改定会社法に反対
- ＣＯＰ２５inマドリード/石炭火力発電企業に融資/日本３銀行 上位独占/年金も投資
- 障害福祉施策 拡充求め/きょうされん 署名・募金行動/東京・新宿
- 空襲被害者救済法 早く/総決起集会「生きている間に実現を」
- 最新強襲揚陸艦を配備/ステルスなど運用前提/米軍佐世保基地 侵略性さらに
- 日本製鉄で労災死/愛知 下請け社員 鋼材に挟まれ/共産党委員会が労基署申し入れ
- 底なし「桜」疑惑/説明拒む首相の資格問われる
- きょうの潮流/公文書は国や独立行政法人の諸活動や歴史的事実の記録…
|赤旗ＰＲ