2019年11月28日(木)
- 桜を見る会/「反社勢力」参加が大問題に/認めた菅長官の進退問題へ/悪徳商法会長も招待
- 桜を見る会に反社会勢力/官房長官の責任重大/野国連で一致
- 桜を見る会/悪徳商法会長出席を追及/山添議員 官房長官回答せず
- 女川２号機 再稼働「適合」/規制委了承 被災原発で２基目
- 「“反社勢力”の皆さまの個人情報」/西村副長官のあきれた発言
- 広がる廃業・買い控え/各界懇談会 消費税１０％増税を告発
- 台風１９号 決壊 大半が対象外/緊急対策 高橋議員に国交省示す
- 情報処理促進法の改定案/国内にデータセンターを/岩渕氏が質問
- 新たな圏域行政に反対/全国町村長大会が特別決議
- 軍拡やめ、くらし拡充を/大運動実行委などが集会
- 首里城再建向け視察/那覇 小池書記局長「国は財政支援を」
- 党建設に力尽くそう/小池氏が学習会で講演
- 期待に応え 党大きく/全国建設労働者後援会 党議員団と交流
- 企業責任果たさせよ/会社法等改定案 山添氏がただす
- 薬品規制緩和は拙速/薬機法改定案 倉林氏が懸念
- 市営住宅 入居時保証人不要に/水戸 制度廃止へ改正案
- 家族労働に光を/所得税法５６条廃止へ署名提出/全婦協
- 河井前法相夫妻を告発/上脇教授ら 買収 常習の可能性指摘
- 原電 やっと署名受け取り/東海第２再稼働反対 市民団体「声聞け」
- 被災者支援 継続こそ/西日本豪雨 政府に広島の共産党
- 大学共通テスト/記述式も中止し根本見直しを
- きょうの潮流/〈沈黙が卑屈の一種だといふことを／私は、よつく知つてゐ…
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