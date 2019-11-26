2019年11月26日(火)
- 野党、「桜」追及本部発足/共闘の力で真相究明へ/税金による政治買収許すな
- 「桜を見る会」 首相枠「千人」超か/虚偽答弁疑い、田村議員が指摘/参院行政監視委
- 香港区議選 民主派が圧勝/議席８割超 政府・中国に「ノー」
- ローマ教皇、原発廃止を支持/東京 東日本大震災被災者と集い
- 高知知事選 市民と野党の共闘に大きな財産生んだ/小池書記局長が会見
- 全国革新懇が代表世話人会/高知知事選は野党共闘の大きな成果 総選挙に向け意気高く進もう/志位委員長が参加
- 田村副委員長、「桜」疑惑の緊急宣伝/野党「追及本部」共同ビラ配布
- 日本民主青年同盟 第４３回全国大会/２１世紀の世界をどうとらえ、どうたたかうか/志位委員長の講演（要旨）
- 核兵器所有は倫理に反する/広島 ローマ教皇がスピーチ
- 植民地支配は加害行為/東京 徴用工問題でシンポ
- 香港 歴史的勝利に大歓声/市民「たたかい続く」/区議選 記録的な高投票率
- 新婦人協会 結成１００年の集い/女性の運動 次世代に
- 国民運動団体の党グループ・支部のみなさんへ/第２８回党大会の成功、野党連合政権実現へ「党勢拡大大運動」目標の総達成を/１１月２５日 「大運動」推進本部
- 障害児教育発展ぜひ/養護学校義務制４０年全国集会
- 「首里城は日本の宝」/参院沖縄北方特委が調査
- マルチ商法大手 「桜」宣伝に利用/田村智子議員「誰がなぜ招待」
- 政府 細断機まで隠す/「桜を見る会」 野党「追及本部」の調査拒否
- 住宅再建支援拡充を/災害対策全国集会が閉幕
- “女性への暴力なくそう”/婦団連 国際行動に連帯
- 矛盾深めるリニア/建設ありきの足元崩れている
- きょうの潮流/〽一つとせ～／人の上には人ぞなき／権利にかわりがないか…
|赤旗ＰＲ