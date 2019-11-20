2019年11月20日(水)
- 衆院選に向けた共闘を議論/市民連合・５野党会派が意見交換会/小池氏「三つの方向で政権構想議論を」
- 「安倍首相は辞めるべきだ」/総がかり行動実行委など/国会議員会館前で訴え
- 日米貿易協定・変形労働制 可決/桜を見る会疑惑 説明責任果たさぬまま/衆院本会議
- 米、ユダヤ人入植容認/ヨルダン川西岸 パレスチナなど猛反発
- 安倍政権 最長というが最悪/小池氏 一刻も早く倒したい
- 記述式試験導入に懸念/参考人質疑で４人中３人/吉良議員質問
- 教員に適用の余地ない/変形労働制 倉林議員が迫る/参院厚労委
- 点字の振替受払通知票郵送/来年４月以降も無料可能/ゆうちょ銀社長が本村議員に答弁/衆院総務委
- 高知知事選（２４日投票）論戦で対決点鮮明
- 核兵器使用は倫理に反する/ローマ法王がビデオメッセージ/来日にあたって
- 高知知事選 激戦 松本候補勝利必ず/野党国会議員が連日支援
- 沖縄与党訪米団が報告会見/「成果生かすために全力」
- 日米貿易協定承認案に対する田村議員の反対討論（要旨）/衆院本会議
- 給特法改定案に対する畑野議員の反対討論（要旨）/衆院本会議
- 第三者調査を求める/入管の餓死事案で藤野氏/衆院法務委
- オンライン解禁追及/薬機法改定めぐり宮本氏/衆院厚労委
- 電柱倒壊の対策急げ/岩渕氏、東電コスト削減告発/参院経産委
- 家族農業支援こそ必要/輸出促進法案を紙氏が批判/参院農水委
- 日本でも同性婚認めて/国会内集会 裁判原告ら訴え
- 音楽著作権協会が創立８０周年祝賀会/市田・吉良氏出席
- 「桜を見る会」 ホテルにげた預けるな
- 被災住宅 手つかずも/千葉２市町住民 支援訴え/田村貴昭議員調査
- 安倍「最長」政権/私物化の政治に終止符打とう
- きょうの潮流/子どもに人間の尊厳を教えるべき教員の間で、重大な人権侵…
|赤旗ＰＲ